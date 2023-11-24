إصابة طفل بالرصاص الحي أمام سجن عوف الإسرائيلي

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طفلا يبلغ من العمر 16 عاما، أصيب بالرصاص الحي، أمام سجن عوفر العسكري في بيتونيا، قرب رام الله.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل الغاز تجاه الصحفيين والأهالي أمام سجن عوفر غرب رام الله.

كما وقعت مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط سجن عوفر، وأطلق الاحتلال طائرات استطلاع في سماء المنطقة.

فيما شددت قوات الاحتلال تعزيزاتها العسكرية في محيط سجن عوفر ومنعت المواطنين من الاقتراب من محيطه.

وأعلنت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أسماء الدفعة الأولى من الأسيرات المحررات والأطفال المحررين الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم ضمن اتفاق الهدنة، وعددهم 39.