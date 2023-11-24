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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نبيه وشحاتة وبامبو وجمال يؤدون واجب العزاء في وفاة والد خالد جلال| شاهد

صدى البلد

حرص كل من الكابتن أسامة نبيه كريم حسن شحاتة مدير الكرة بنادى البنك الأهلى وكريم بامبو وعمرو جمال على تأدية واجب العزاء للكابتن خالد جلال نجم الزمالك السابق في وفاة والده بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

كما حرص كل من أيمن يونس، وحسين عبد اللطيف، نجمي الزمالك السابقين، والنجم رامي صبري، على تأدية واجب العزاء للكابتن خالد جلال نجم الزمالك السابق في وفاة والده بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وكانت قد شيعت جنازة والد الكابتن خالد جلال، نجم الزمالك السابق، من مسجد السيدة نفيسة، عقب صلاة الظهر.

وحرص على الحضور عدد كبير من الاهل والأصدقاء، لتوديعه إلى مثواه الأخير.

توفى والد المدير الفني لفريق فاركو، ومدرب نادى الزمالك السابق، خالد جلال صباح اليوم، بعد صراع مع المرض.

وكتب خالد جلال، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، “إنا لله و إنا إليه راجعون في وفاه والدي العزيز وأشهد الله انه كان نعم الأب الذي أفني حياته في تربية أبنائه، وتحمل بلاء كبيرا من المرض، ولكن بكل إيمان ورضاء بالقضاء والقدر وتكفير الذنوب والمعاصي بإذن الله في الجنة يا حبيبي”.

وأضاف "اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عن سيئاته، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، واجعله في أعلى عليين مع النبي والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا". 

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