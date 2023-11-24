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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صوت غزة من سيناء.. فعالية ضخمة لدعم الشعب الفلسطيني

قوافل المساعدات
قوافل المساعدات

انطلقت اليوم فعالية صوت غزة من سيناء، بمشاركة الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، التي رافقت قافلة المساعدات المتجهة لقطاع غزة.

وتأتي الفعالية بالتزامن مع بدء سريان الهدنة الفلسطينية الإسرائيلية، التي وقعت بفضل الضغوطات المصرية على كافة الأطراف.

شارك في الفعالية عدد من الكيانات من بينها مؤسسة مجلس القبائل وحزب حماة الوطن وحزب مستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب وغيرهم.

وأعرب النائب أحمد عبدالجواد عضو مجلس النواب، عن التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي فضّل الشهادة تحت أنقاض التراب بدلاً عن التهجير.

وقال خلال احتفالية دعم غزة من سيناء، إن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي تحتاج إلى مزيد من الوقت لشرحها سواء القضاء على العشوائيات أو ما تم من تطوير في البنية التحتية.

وأضاف أحمد عبدالجواد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن تصفية القضية الفلسطينية لن يكون إلا بحل عادل، ولن يكون على حساب مصر أبداً، موضحاً أن ما نفذته مصر من إنجازات في سيناء تؤكد أننا أمام قيادة سياسية مسئولة تدير الدولة المصرية بحكمة ولديها بُعد في الحفاظ على مقدرات الأمن القومي المصري.

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