حملة السيسي: 600 مليار جنيه استثمارات لتنمية سيناء خلال 10 سنوات

أكد المستشار محمود فوزي رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ان الرئيس كلف بسرعة تنمية سيناء منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية وأطلق مشروع قومي متكامل لتطهير أرض الفيروز من الإرهاب لتشهد طفرة تنموية .

مشيرا إلى ان الدولة المصرية انفقت على سيناء ٦٠٠ مليار جنيه خلال العشر سنوات وسيصل المبلغ ترليون جنيه خلال الثلاث سنوات القادمة.

واكد رئيس الحملة الرسمية على موقف الرئيس الرافض لتصفية القضية الفلسطينية والتهجير وقتل المدنيين وحصار غزة والتضييق الامني ومنع الخدمات عن اهلها.

الشيخ عبد الله جهامة مستشار رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية ابناء سيناء دفعوا بالعديد من القوافل مع الدولة لمعبر رفح فليس غريبا عليهم دعمهم الدائم لقضية فلسطين

النائب محمود ترك عضو مجلس الشيوخ اكد على الوقوف مصطفينَ ومستجيبينَ لنداءِ أشقاءِنا مُتحمليينَ مسئوليتِنا التاريخيةِ تجاه قضايا وطننا وأمِتنا العربيةِ والإسلاميةِ العادلة .



مؤكدين أن القضيةَ الفلسطينيةَ كانتْ ولا تزال جزءً لا يتجزأ من وجدانِ جميعِ الشعب المصري كانتْ ولا زالتْ تحتلُ مكانةً كبري لدى مؤسساتِ الدولةِ المصريةِ عبرَ عقودٍ من الزمان، والوقوف خلفَ قيادتِنا السياسيةِ ونعلنُ رفضَنا الشعبي التام لمخططات تهجير الشعب الفلسطيني من وطنهِ الأصيل مهما كانت الأثمان .



نقفُ لنؤكدَ علي ضرورةِ احترامِ قواعدِ القانون الدولي الانساني ، مخاطبينَ أحرارَ العالمِ لملاحقةِ مرتكبي جرائمِ الحربِ التي ارتكُبت ضد الشعبِ الفلسطيني.

9747f5ef-4f83-4754-a6b7-f90ce3417a6b

4c28e470-d296-40bd-988e-a9ec49286e44

6593ae31-5b39-40e1-ab84-3c72d6c4b2f6

e1eed82f-7199-4c7d-a826-7ebabdbd92f4

ba1df728-00b4-44f0-a0a3-4f2974308314

de1f47d7-fd12-4a20-8baa-345bf0df1044