اخبار مصر على مدار 24 ساعة.. وزير النقل: موانئ مصر ليست للبيع

اخبار مصر.. أكد وزير النقل أن موانئ مصر ليست للبيع ولا للاستحواذ ، ولكننا نرحب بالاستثمار فى الادارة والتشغيل.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

الاستثمار في الإدارة والتشغيل.. وزير النقل: موانئ مصر ليست للبيع أو الاستحواذ

أكد وزير النقل أن موانئ مصر ليست للبيع ولا للاستحواذ ، ولكننا نرحب بالاستثمار فى الادارة والتشغيل وأن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ كافة الإجراءات والاليات التي تساهم في تطوير كافة الموانئ المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

السيسي يتفقد محور عمرو بن العاص ويجري حوارًا مع أحد المواطنين.. فيديو

نشر الموقع الرئاسي، جولة تفقدية للرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر، في محافظة الجيزة بعد انتهاء مباحثات القمة الثلاثية المشتركة مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا.

وزيرة التضامن الاجتماعي تزور الجرحى والمصابين والأطفال بمستشفى العريش

زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الجرحى والمصابين من أهالى قطاع غزة الذين يتلقون العلاج بمستشفى العريش .

طفرة بتطوير وافتتاح المساجد | إنجازات وزارة الأوقاف في 10 سنوات

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان انجازات وزارة الاوقاف منذ عام ٢٠١٤ .

السيسي يعقد جلسة مباحثات بشأن غزة مع رئيسي وزراء أسبانيا وبلجيكا بالاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كل من "بيدرو سانشيز" رئيس وزراء أسبانيا، "ألكسندر دي كرو" رئيس وزراء بلجيكا لعقد مباحثات ثلاثية مشتركة بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

تقرير: 75% من تأخيرات رحلات الطيران بسبب الاضطرابات الجوية والطقس السيء

يلعب قطاع الطيران دوراً مهماً في ربط الأشخاص والأماكن في أنحاء العالم، إلا أنه نظراً لزيادة التغيرات المناخية عالمياً، فإن هذه التغيرات صارت تمثل تحدياً لغالبية شركات الطيران، وباتت تشكل خطراً على قطاع الطيران بشكل عام.

مجلس الصحفيين يشارك الزملاء بـ رويترز خلال إضرابهم عن العمل لمدة يوم

شارك وفد من مجلس نقابة الصحفيين، أمس، للتضامن مع اضراب العاملون في مكتب وكالة رويترز للأنباء في القاهرة للمطالبة بتحسين رواتبهم.

لقاءات واجتماعات مكثفة.. جهود الزراعة خلال أسبوع| إنفوجراف

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم 170، حول حصاد الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 17 وحتى 23 نوفمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

حملة السيسي: 600 مليار جنيه استثمارات لتنمية سيناء خلال 10 سنوات

أكد المستشار محمود فوزي رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ان الرئيس كلف بسرعة تنمية سيناء منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية وأطلق مشروع قومي متكامل لتطهير أرض الفيروز من الإرهاب لتشهد طفرة تنموية .

%70 من ضحايا الحرب أطفال.. رسالة إنسانية من حملة السيسي لقادة العالم

عقدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مؤتمراً صحفياً أمام معبر رفح البري تضامناً مع القضية الفلسطينية وأهالي قطاع غزة.

رحلات لـ 35 شركة سياحة برازيلية إلى الآثار المصرية

التقى أحمد علي مدير عام المكاتب الخارجية بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة، و سيلفانا سعيد مسئول المكتب المركزي لدول أمريكا اللاتينية بالهيئة بـ35 من ممثلي شركات السياحة البرازيلية وذلك خلال زيارتهم لمصر، في إطار الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية الواعدة والتي من بينها أسواق أمريكا اللاتينية ولاسيما السوق البرازيلي.

صوت غزة من سيناء.. فعالية ضخمة لدعم الشعب الفلسطيني| صور

انطلقت اليوم فعالية صوت غزة من سيناء، بمشاركة الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، التي رافقت قافلة المساعدات المتجهة لقطاع غزة.