لقاءات واجتماعات مكثفة.. جهود الزراعة خلال أسبوع| إنفوجراف

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم 170، حول حصاد الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 17 وحتى 23 نوفمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.



وسلط الانفوجراف الضوء على الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمتابعة تطورات المشروعات القومية في قطاعي الزراعة والري على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.

كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موقف تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة والداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ووكيل أول محافظ البنك المركزي، ومدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، ونائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، كذلك شهد الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة يرافقه السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى واللواء / أشرف عطية محافظ أسوان وعدد من قادة القوات المسلحة والإعلاميين وممثلوا وزارة الموارد المائية والرى مشروع إطلاق المياه بالترعة المغذية لمشروع شرق الريف المصرى بمنطقة توشكى والذى يأتى ضمن عدد من المشروعات التى تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتشرف على تنفيذها القوات المسلحة .

وخلال هذا الاسبوع التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني؛ لمتابعة ملفات التعاون الزراعى المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال تبادل السلع الزراعية والتعاون في مجال الاستزراع السمكي، كما استقبل أيضا، بعثة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الايفاد"، برئاسة دينا صالح المدير الاقليمى للايفاد بمنطقة الشرق الادنى وشمال أفريقيا، وبحث معهم موقف المشروعات الزراعية المملولة من الصندوق والتي يتم تنفيذها في مصر، لخدمة صغار المزارعين بالقرى المستهدفة.



كما استقبل أيضا وزير الزراعة، وفدا رفيع المستوي من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين برئاسة "أنور بن حصوصه" الملحق التجاري السعودي بالقاهرة، وبحث معهم سبل تعزيز وزيادة الاستثمار الزراعى السعودى في مصر، كذلك ألقى كلمة خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»: عامٌ من التنفيذ، والتي نظمتها وزارة التعاون الدولي ومشاركة وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتعاون الدولى والموارد المائية والري والنقل، والبيئة، بالإضافة إلى رؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، كذلك تابع القصير موسم زراعة القمح، ووجه بالتواجد مع المزارعين في الحقول وتوعيتهم بضرورة استخدم تقاوى جديدة ومعتمده من الوزارة.

فيما نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجرافاً، سلط من خلاله الضوء على النشاط المكثف للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال مشاركته في المنتدى الثانى للتعاون الصينى الافريقى فى الزراعة، خلال الفترة من 13-16 نوفمبر 2023.

وخلال هذا الاسبوع أيضا أعلنت لجنة مبيدات الآفات الزراعية الموافقة على تسجيل 35 مبيد جديد لمكافحة الآفات الزراعية، حيث تضمنت 6 مواد خام، فضلا عن 3 مبيدات جديدة بغرض التصدير، كما تفقد الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة سير عملية توزيع التقاوي وتوفير الأسمدة، ومستلزمات الانتاج، فضلا عن سير العمل بالإدارة الزراعية بوادي النطرون، كذلك تابع الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بجولة في محافظات الفيوم وقنا والاقصر؛ أعمال زراعة محصول القمح ومتابعة حالة الانبات لحقول الإكثار وكانت بنسبة 100%.

وتفقد الدكتور محمد عبد العال رئيس قطاع استصلاح الأراضي، وسعيد صالح مستشار وزير الزراعه واستصلاح الأراضي للمتابعه، مبني نادي الخريجين بالنوباريه التابع لقطاع استصلاح الأراضي ومبنى الارشاد الزراعي، وذلك في إطار رفع كفاءة الأصول المملوكة للدولة، كما أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انطلاق أعمال الحملة القومية الثالثة لعام ٢٠٢٣ لتحصين المواشي ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع محافظات الجمهورية.

بينما شارك مركز بحوث الصحراء مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" فى زراعة ٣٠ فدان من القمح والشعير والفول كمزارع إرشادية للمزارعين بمدن رأس سدر والطور ونويبع وتدريبهم على الممارسات الصحيحه للزراعة الذكية مناخيا من خلال مدارس المزارعين الحقلية، كما شارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، في فعاليات المؤتمر الدولى التاسع لمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بعنوان الابتكار في التغذية و استدامة الغذاء، فضلا عن المشاركة في المؤتمر الدولى الثانى لجمعية المرأة للعلوم في الدول النامية ومصر بعنوان معاُ لحل المشكلات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما بلغ اجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل هذا الاسبوع حوالي ٥٨٠٠ عينة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.