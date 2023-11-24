طفرة بتطوير وافتتاح المساجد | إنجازات وزارة الأوقاف في 10 سنوات

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان انجازات وزارة الاوقاف منذ عام ٢٠١٤ .

وقال المركز إن وزارة الأوقاف حققت إنجازات كبيرة في شتى المجالات الدعوية والاجتماعية والتنموية، والتي تأتي في إطار الفلسفة العامة لبناء مصر الحديثة، ومن أهم هذه الإنجازات ضبط شؤون المساجد، فضلا عن تكثيف الأنشطة الدعوية والقرآنية في المساجد، واستحداث أنشطة جديدة.

واوضح الانفوجراف ان الوزارة حددت وطورت ١١٣٣٣ مسجد ، كما تم افتتاح ٤٢١٢ مسجد منذ عام ٢٠٢٠حتي نهاية اكتوبر ٢٠٢٣، فيما حصل ٣٠١ مسجد علي شهادة الاعتماد والجودة .