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إلهام أبو الفتح
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أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك عسكري أمريكي قرب إيران .. شاهد

أرشيفية
أرشيفية

أظهرت صورة التقطت بواسطة الأقمار الصناعية حاملة الطائرات يو إس إس دوايت أيزنهاور، التي تم إرسالها إلى الشرق الأوسط الشهر الماضي لردع إيران وحزب الله عن فتح جبهة ثانية ضد إسرائيل، وهي في قلب الخليج الفارسي، على بعد 100 كيلومتر (62 ميلا) قبالة الساحل الإيراني.

وعبرت آيزنهاور مضيق هرمز يوم الأحد ودخلت الخليج الفارسي بعد أن أبحرت من الولايات المتحدة الشهر الماضي وشاركت في مناورة كبيرة مع حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد في شرق البحر الأبيض المتوسط.

صورة التقطت بواسطة الأقمار الصناعية لحاملة الطائرات يو إس إس دوايت أيزنهاور داخل الخليج الفارسي

ومن هناك، واصلت جنوبا عبر البحر الأحمر وعبرت باب المندب قبالة سواحل اليمن إلى بحر العرب.

وأمس، قال قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، إنه يجب على أمريكا أن تتصرف "بشكل عقلاني" في الخليج الفارسي، فهي نفسها تعلم أنها في نطاق صواريخنا.

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وأضاف علي رضا تنكسيري، أنه  "من المنطقي أن تتصرف أمريكا بشكل عقلاني في الخليج الفارسي... ومنذ ظهورهم في الخليج الفارسي في السنوات الأخيرة، لم نشهد دخولهم ولو بوصة واحدة إلى مياهنا. عندما تدخلت أمريكا مياهنا في الخليج الفارسي، هم أنفسهم يعلمون أنهم في أيدينا، وهم في متناول صواريخنا وأسلحتنا بالكامل.. فلا يجب أن يحاولوا أبدا أن يتصارعوا معنا”.

وأوضح قائد البحرية للحرس الثوري الإيراني، أن وجود السفن الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، هو وسيلة لتشجيع الأطراف الأخرى، وليس كعنصر لخلق القوة، مؤكدا أن إيران لديها مواد مصورة وفيديو حول جميع تحركات هذه السفن. 

إسرائيل البحر الابيض المتوسط أمريكا ايران

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