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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| آخر تطورات الهدنة وفريد زهران يكشف برنامجه الانتخابي واللواء سمير فرج يكشف الجديد في تبادل الأسرى

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الموضوعات والملفات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

بعد حملات حماية المستهلك.. تحذير عاجل من أحمد موسى لهؤلاء التجار

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بدور جهاز حماية المستهلك في ضبط حجب أطنان من السلع الأرز والسكر، مشيرًا إلى أن كل المواطنين مع الضرب بيد من حديد لكل كن يحتكر السلع ويحجبها.

مندوب مصر بالأمم المتحدة: نؤكد أهمية إغاثة المدنيين في قطاع غزة

أكد مندوب مصر بالأمم المتحدة، أهمية إغاثة المدنيين في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

العاهل الأردني: نرفض أي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة

أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني، أن  حرمان أهل غزة من الماء والغذاء والدواء والكهرباء جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

محمود فوزي: حملة السيسي عقدت من 3 إلى 4 لقاءات أسبوعيًا مع الكيانات الشبابية

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الحملة لم تعقد لقاءً فقط مع الشباب، بل عقدت من 3 إلى 4 لقاءات في الأسبوع مع الكيانات الشبابية.

 

فريد زهران: مواقفي وآرائي تؤيد بناء دولة ديمقراطية حديثة

أكد الدكتور فريد زهران المرشح الرئاسي ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن مواقفه وآراؤه تؤيد بناء دولة ديمقراطية حديثه، مضيفا أنه لبى دعوة تنسيقية شباب الأحزاب لأنه مع أي إطار وطني.

 

ظهرت شبه عارية.. تفاصيل القبض على إعلامية بسبب فيديوهات تدعو للرذيلة.. فيديو

عرضت قناة العربية تقريرًا عن القبض على إعلامية شهيرة بسبب تحريضها على الفسق والفجور والرذيلة من خلال الفيديوهات التي انتشرت لها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. 

 

 

 

الوطنية للانتخابات: الدعاية في الداخل لا تتعارض مع الصمت الانتخابي في الخارج

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الصمت الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية في الخارج يبدأ غدا الأربعاء .

 

 

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل تستهدف تدميرنا من خلال التهجير

أكد رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، أن أكثر من 3 آلاف من المدنيين الفلسطينيين تعرضوا للاعتقال والتوقيف على يد قوات الاحتلال في الضفة الغربية منذ بدء العدوان، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

 

سمير فرج يفجر مفاجأة عن مصير الجنود الإسرائيليين لدى المقاومة

أكد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن أعدادًا ضخمة من ضحايا حرب غزة، مضيفا أن عدد الشهداء تجاوز أكثر من 16 ألف فلسطيني، و4 آلاف فلسطيني مفقود، بالإضافة إلى إصابة 35 ألف فلسطيني.

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