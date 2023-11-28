ظهرت شبه عارية.. تفاصيل القبض على إعلامية بسبب فيديوهات تدعو للرذيلة.. فيديو

عرضت قناة العربية تقريرًا عن القبض على إعلامية شهيرة بسبب تحريضها على الفسق والفجور والرذيلة من خلال الفيديوهات التي انتشرت لها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

تفاصيل القبض على إعلامية شهيرة

وجاء في تقرير قناة العربية، أن أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على إعلامية تعمل في قناة تلفزيونية خاصة، إذ أن مقدمة البرنامج "س.م" تقوم بشراء مساحات من الهواء وتقدم من خلالها برنامجها، وتبين أنها نشرت منذ أيام مقطع فيديو مع "تيك توكر" آخر يُدعى "م.م" كان في المطبخ وظهرت فيه شبه عارية، ونشرت مقاطع أخرى مخلة وخادشة للحياء والذوق العام مع نفس الشخص.

وأضاف التقرير، أن الإعلامية صدر حكم ضدها من قبل من محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، بمعاقبتها بالسجن لمدة عام بسبب تقديمها لفيديو كليب يحتوي على مقاطع وكلمات خادشة للحياء.

ولفت التقرير إلى أن المستشار أشرف فرحات مؤسس حملة تطهير المجتمع، ومقدم البلاغ ضد الإعلامية في تصريحات لـ "العربية نت" أن المتهمة سبق وقدمت فيديو كليب منذ سنوات أثار ضجة واسعة من خلال منصات التواصل الاجتماعي، فضلا عن فيديو المطبخ الذي أثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي لاحتوائه على الكثير من المشاهد العارية وغير الأخلاقية.