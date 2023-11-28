الوطنية للانتخابات: الدعاية في الداخل لا تتعارض مع الصمت الانتخابي في الخارج

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الصمت الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية في الخارج يبدأ غدا الأربعاء .

وقال أحمد بنداري في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :" الحملات الانتخابية تتوقف عن الدعايا في الخارج وفقا للجدول الزمني للهيئة الوطنية للانتخابات ".

وأضاف أحمد بنداري:" تم التنسيق مع كافة الحملات الخاصة بالمرشحين بضرورة الالتزام بفترة الصمت الانتخابي خارج مصر بالتزامن مع بدء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج".

وتابع أحمد بنداري:" الدعايا الانتخابية في الداخل لا تتعارض مع الصمت الانتخابي في الخارج".

وأكمل احمد بنداري:" لجنة مشكلة ترصد كافة الخروقات للصمت الانتخابي في الخارج وبناء عليه يتم اتخاذ إجراءات وفقا للقانون وقد تصل عقوبة خرق الصمت الانتخابي شطب المرشح الرئاسي وذلك وفقا لمذكرة تعرض على المحكمة المختصة ".