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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل تستهدف تدميرنا من خلال التهجير

صدى البلد

أكد رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، أن أكثر من 3 آلاف من المدنيين الفلسطينيين تعرضوا للاعتقال والتوقيف على يد قوات الاحتلال في الضفة الغربية منذ بدء العدوان، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

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وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة:" الحكومة الإسرائيلية تستهدف تدمير الأمة الفلسطينية ووجود الشعب الفلسطيني من خلال التهجير".

 

وتابع رياض منصور:" نرفض تصريحات وزير إسرائيلي وجهها للشعب الفلسطيني بشأن الخضوع أو التهجير أو الموت".

 

وأكمل :" ما من سلام في الشرق الأوسط دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بموجب القانون الدولي".

 

ولفت :" حرية الشعب الفلسطيني هي مسار السلام والأمن للجميع، والشعب الفلسطيني لديه الحق في تقرير المصير وعودة اللاجئين والعيش بحياة كريمة وسلام واستقرار".

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