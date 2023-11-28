مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل تستهدف تدميرنا من خلال التهجير

أكد رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، أن أكثر من 3 آلاف من المدنيين الفلسطينيين تعرضوا للاعتقال والتوقيف على يد قوات الاحتلال في الضفة الغربية منذ بدء العدوان، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة:" الحكومة الإسرائيلية تستهدف تدمير الأمة الفلسطينية ووجود الشعب الفلسطيني من خلال التهجير".

وتابع رياض منصور:" نرفض تصريحات وزير إسرائيلي وجهها للشعب الفلسطيني بشأن الخضوع أو التهجير أو الموت".

وأكمل :" ما من سلام في الشرق الأوسط دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بموجب القانون الدولي".

ولفت :" حرية الشعب الفلسطيني هي مسار السلام والأمن للجميع، والشعب الفلسطيني لديه الحق في تقرير المصير وعودة اللاجئين والعيش بحياة كريمة وسلام واستقرار".