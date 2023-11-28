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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة العالمية: 100 ألف حالة التهاب رئوي و70 ألف نزلة معوية في غزة

غزة
غزة

أكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن 9 مستشفيات فقط من أصل 36 في قطاع غزة تعمل بطاقة جزئية، تخطت طاقتها الاستيعابية، وعدد كبير من الأطفال في غزة تعرضوا لحروق وبتر الأطراف وتجرى لهم عمليات جراحية في ظروف صعبة.

 

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، :" نحو مليوني نازح في قطاع غزة بلا مأوى جراء تدمير بيوتهم، و500 ألف امرأة حامل وطفل في غزة يحتاجون إلى تدخل سريع من أجل التغذية العلاجية والوقائية، ونحو 7 آلاف طفل في قطاع غزة يعانون الهزال".

 

وأكد أن توقف مستشفيات غزة عن العمل أحدث هشاشة كبيرة في النظام الصحي، أدت لوجود نحو 100 ألف حالة التهاب رئوي و70 ألف حالة نزلة معوية وأكثر من 37 ألف حالة التهابات جلدية في غزة.

 

وأوضح أن 225 ألفا في غزة يحتاجون إلى أدوية أمراض الضغط، ونحو 45 ألفا يعانون أمراض الربو والقلب.

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