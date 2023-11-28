عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير فرج يفجر مفاجأة عن مصير الجنود الإسرائيليين لدي المقاومة

سمير فرج المفكر الإستراتيجي
سمير فرج المفكر الإستراتيجي

أكد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أنه إعداد ضخمة من ضحايا حرب غزة، مضيفا أن عدد الشهداء تجاوز أكثر من 16 ألف فلسطيني، و4 آلاف فلسطيني مفقود، بالإضافة إلى إصابة 35 ألف فلسطيني.

txt

سمير فرج يفجر مفاجأة عن استكمال الهدنة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي بغزة

وأضاف سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إنه وفقا للهدنة بين حماس ودولة الاحتلال، فقد سلمت المقاومة الفلسطينية اليوم عدد الأسرى المحدد، والتي تنص 3 أسرى فلسطينيين مقابل أسير إسرائيلي.

وتابع: رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتيناهو، يعاني من صراعات وشكوك قوية في تل أبيب، حيث فشل الجيش الإسرائيلي في تحقيقه أهدافه في حرب غزة، بالإضافة إلى عدم قدرته على القضاء على حماس أو تحرير الأسرى سيزيد من الأعباء على نتنياهو.

وأوضح سمير فرج، أن خلال الفترة المقبلة ستشهد اختلافا بين دولة الاحتلال الإسرائيلية والمقاومة الفلسطينية، لأن حماس لا تملك كل الأسرى الإسرائيليين، حيث هناك مجموعة من الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية الأخرى، والتي ترفض مبدأ 3 مقابل 1 من الأسرى.

وأكمل: مصر ستمارس دورا كبيرا وتتواصل مع كل الفصائل الفلسطينية، من أجل استمرار الهدنة والأفراج عن الأسرى، موضحًا أن هناك جنود بين الأسرى لم يتم الإفراج عنهم حاليا، وستكون مطالبة المقاومة الفلسطينية الإفراج عن كل الأسرى الفلسطنيين مقابل كل الأسرى الإسرائيليين، بمعنى كله امام كله. 

 

سمير فرج الاحتلال الاسرائيلي الإعلامية عزة مصطفى الجنود الإسرائيليين الفصائل الفلسطينية القضاء على حماس اللواء سمير فرج المفكر المقاومة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

تقليعة جديدة للهروب من المقاطعة| حكاية بديل “سبيرو سباتس” بالأسواق.. ورواد: “إحنا ضربنا المضروب”

مفاجأة من الزمالك بشأن عمر كمال عبد الواحد

ظهرت شبه عارية.. تفاصيل القبض على إعلامية بسبب فيديوهات تدعو للرذيلة.. فيديو

فيديو المطبخ | قرار عاجل من النيابة بضبط وإحضار كروان مشاكل

مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة عن فتوح: لا يوجد أمامه إلا هذا النادي

انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد زواج 14 عاما

نتعامل مع ظروف استثنائية.. تصريحات عاجلة لرئيس الوزراء عن أزمة قطع الكهرباء

موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة تسعى لفتح معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة

ترشيحاتنا

مسؤول إسرائيلي: لا يوجد اقتراح لتمديد الهدنة بغزة لأكثر من عشرة أيام

الفيدرالي الأمريكي يحذر من كارثة تهدد اقتصاد الولايات المتحدة

هل يشترط في ملابس الإحرام أن تكون جديدة؟ دار الإفتاء تجيب

الهيئة الوطنية تشكل لجنة للاشراف على الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج

«حاسس إني في بلدي ووطني».. تفاصيل حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية «فيديوجراف»

لماذا وجهت حماس الدعوة إلى إيلون ماسك لزيارة قطاع غزة ؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 14عام زواج.. 10 صور ل انجى علاء بعد انفصالها عن يوسف الشريف

10 نصائح يكشفها جمال شعبان يساعدك على التخسيس.. اتبعها

علاقة مصر وبريطانيا مثل الزواج الكاثوليكي..جملة شهيرة تسببت في اغتيال أمين عثمان

احترس .. هذه أضرار الإكثار من اليوسفي

فيديو

الإنترنت مقابل عودة الشركات للإعلان على منصته.. كواليس زيارة إيلون ماسك للاحتلال «فيديوجراف»

كوارث سائقي النقل.. أحدهم روع المواطنين وآخر دمر كوبري عرابي «فيديوجراف»

استشهاد فنانة فلسطينية وفضيحة في إسرائيل | ماذا يحدث ؟!

مفاجأة بالمعاشات الشهر القادم | اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ