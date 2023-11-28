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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سمير فرج يفجر مفاجأة عن استكمال الهدنة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي بغزة

اللواء سمير فرج المفكر
اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي

أكد الدكتور اللواء سمير فرج المفكر الإستراتيجي، أن الطرفين الإسرائيل وحماس مستفيدان من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مضيفا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يعاني من الأداء السيئ لجيش الاحتلال والأجهزة الاستخباراتية وأيضا أهالي الأسرى الإسرائيليين عاملين قلق.

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وأضاف سمير فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، مساء اليوم الثلاثاء، أن حركة حماس مستفيدة من وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بشكل يومي موضوع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

 

وتابع الدكتور اللواء سمير فرج المفكر الإستراتيجي، أن الفترة المقبلة سندخل في مشكلة أن كل الأسرى ليسوا لدى حركة حماس، وإنما مع حركة الجهاد الإسلامي، وأيضا مشكلة أخرى وهى أن هناك أسرى من الجنود الإسرائيليين والمقاومة الفلسطينية تطلب أنه الإفراج عن كل الجنود يكون في مقابله الإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال الإسرائيلي.

https://www.youtube.com/live/s2MoF_tCupo?si=GvJrhCmCPRiQBlxM

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