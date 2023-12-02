حزب حماة وطن بأسوان ينظم مؤتمرا جماهيرا حاشدا لتأييد الرئيس السيسى.. صور

شهد مركز شباب قرية غرب أسوان تنظيم حزب حماة الوطن مؤتمرا جماهيريا حاشدا ؛لدعم وتأييد المرشح الرئيس الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة جديدة لاستكمال مسيرة التنمية والتطوير.

وجاء ذلك بحضور ياسين عبد الصبور، أمين عام حزب حماة الوطن، والعديد من نواب البرلمان والشيوخ، بالإضافة إلى القيادات الدينية والشعبية والتنفيذية على مستوى محافظة أسوان.

مؤتمر جماهيرى

مؤتمر جماهيري لتأييد الرئيس السيسي بأسوان

وتوافد المئات من المواطنين بقرية غرب أسوان لحضور المؤتمر الجماهيري الحاشد ليعلنوا دعمهم وتأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وشهد مؤتمر دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لفترة جديدة، حضور عدد كبير وقوي من السيدات ليعلنوا تأييدهم أيضاً.

يذكر أن مدينة كوم أمبو شمال أسوان شهدت الخميس الماضي، تنظيم مؤتمر جماهيري حاشد لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى لاستكمال فترة رئاسية جديدة.

وجاء ذلك بحضور الإعلامي مصطفى بكري، واللواء قاسم أمين محافظ المنيا الأسبق ونور الدين عبد العزيز عضو مجلس الشعب سوهاج والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي في محافظة أسوان.

وتوافد المئات من أهالي أسوان، لدعم وتأييد المرشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمال فترة رئاسية جديدة.

تأييد

مؤتمر جماهيري لتأييد الرئيس السيسي بأسوان

وشهد المؤتمر الجماهيري الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، الذين راحت أروحهم نتيجة الانتهاكات والتفجيرات التي وقعت من العدو الإسرائيلي تجاههم.

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية انطلقت خارج مصر وخلال الفترة المقبلة وتحديدًا يوم 10 ديسمبر الجارى سوف تنطلق داخل مصر، وتستمر على مدار 3 ايام متواصلة، بينما يبدأ الصمت الانتخابى والتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين قبل يومين من بدء ماراثون الانتخابات.