أحد أبناء الجالية المصرية بالكويت: الرئيس السيسي يحظى بحب جميع الناس

قال نايف عثمان، عضو الجالية المصرية بالكويت، إن كل المصريين بالكويت لديهم الحرص الشديد للإدلاء بأصواتهم، إن جميع الفئات العمرية تشارك بالعملية الانتخابية خاصة كبار السن و أصحاب الأمراض.

وأضاف نايف عثمان، خلال مداخلته ببرنامج 8 الصبح، المذاع على شاشة DMC، أن المصريين بالخارج لديهم حماس لإثبات أصواتهم في الانتخابات الرئاسية، معقبا: " الكل بيجي يصوت للرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه يحظى بحب من جميع الناس".

تقديم جميع التسهيلات

وأوضح، أن المواطنين يتحمسون عندما يعلموا أن هناك تصويت حقيقي وعملية انتخابية موجودة على أرض الواقع، مشددا أن وزارة الداخلية الكويتية بالتعاون مع السفارة المصرية يقدمون جميع التسهيلات، معقبا: " الناخب مبياخدش دقيقتين في التصويت".