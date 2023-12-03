حال بقي على قيد الحياة.. تصريح أمريكي خطير بشأن احتمالات هروب زيلينسكي

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد يحاول الهروب من البلاد في ظل إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف ماكجريجور، في مقابلة مع قناة يوتيوب “دانييل ديفيس / ديب دايف”: "في النهاية، أعتقد أن زيلينسكي سيستقل طائرة ويطير إلى مكان ما.. إذا تمكن من البقاء على قيد الحياة".

ولفت إلي أن “واشنطن لا تريد الاعتراف بأنها مخطئة فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا وتحاول تحويل مسؤولية الإخفاقات إلى رئيس نظام كييف”.

واختتم ماكجريجور حديثه قائلاً: "أنا متأكد من أن زيلينسكي يقول: اسمع، لقد وعدت بأن هذا سيضمن لي النصر، والآن تريد مني أن ألقي كل اللوم على نفسي".