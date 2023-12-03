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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة قوية.. زيلينسكي يواجه كارثة بسبب الإقالة المحتملة لقائد الجيش الأوكراني

زيلينسكي وزالوجني
زيلينسكي وزالوجني

قال رئيس معهد أبحاث "بنتا" في كييف، فلاديمير فيسينكو، إن إقالة القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني من منصبه محفوفة بعواقب وخيمة على الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وحسب شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، قال الخبير الأوكراني إن "زالوجني هو ثاني أكثر الأشخاص شعبية في أوكرانيا، ويعتبره مكتب الرئيس منافسا محتملا.. والآن، يبدو أنهم يريدون إلقاء اللوم على زالوجني في جميع المشاكل على الجبهة".

وشدد فيسينكو على أن إقالة القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، الذي يحظى بتأييد الجيش والمجتمع، سيضعف موقف زيلينسكي.

وأضاف: “لهذا السبب، فإن إقالة زالوجني ستؤدي إلى "ضربة قوية" للرئيس الأوكراني”.

وفي وقت سابق، قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليج سوسكين، إن الصدام بين الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، والقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، أصبح لا رجعة فيه بعد تصريحات النائبة الأوكرانية ماريانا بيزوجلا.

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وأضاف سوسكين، على قناته على منصة يوتيوب: "لم يعد من الممكن الحفاظ على الوضع الذي كان قبل خطاب بيزوجلا يجب أن يتطور الوضع الآن إما وفقًا لسيناريو مخطط أو سيناريو متفجر لقد أصبح الصدام بين زيلينسكي وزالوزني لا رجعة فيه ويكتسب زخمًا".

وأوضح أنه “يمكن اعتبار كلمات النائب بمثابة علامة تنذر بالرحيل الوشيك لـ زيلينسكي”، مشيرا إلي أن “الجيش سيطيح بالرئيس الأوكراني قريبًا”.

زيلينسكي فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني فاليري زالوجني

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