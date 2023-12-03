حل دبلوماسي.. اعتراف غير مسبوق من أمريكا بشأن نهاية حرب أوكرانيا

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال تشارلز براون، إن الصراع في أوكرانيا لن ينتهي بالسبل العسكرية فحسب.

وقال براون، خلال كلمة ألقاها في منتدى ريجان حول الدفاع الوطني: "لا يمكن حل أي صراع عسكري بالطرق العسكرية وحدها؛ في نهاية المطاف، يتم التوصل إلى حل دبلوماسي".

وأوضح رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، أن أمريكا قادرة على تسهيل التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع بين أوكرانيا وروسيا.

وأمس، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، أن دول الحلف تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة، ولا يمكنها توسيع إنتاج الأسلحة لأوكرانيا.

وحسب ما نقلته قناة "N-tv" الألمانية، قال ستولتنبرج: "لسنا قادرين على العمل معا بشكل وثيق كما ينبغي، وهذا يؤدي إلى ارتفاع التكاليف ويجعل من الصعب توسيع الإنتاج".

ودعا ستولتنبرج إلى إيجاد حل لتجزئة صناعة الدفاع الأوروبية، وتابع: "وكمثال على الوضع الذي يتطلب التحسين، استشهد بـ "مجاعة القذائف" لدى القوات المسلحة الأوكرانية".