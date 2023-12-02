كاذب.. رئيس القرم: ننتظر إحضار زيلينسكي كأسير

اتهم رئيس جمهورية القرم الروسية، سيرجي أكسينوف، اليوم السبت، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه يكذب مدعيًا أن شبه جزيرة القرم تنتظر إعادتها إلى أوكرانيا.

وأضاف أكسينوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن "جمهورية القرم تنتظر إحضار زيلينسكي كأسير إلى هنا ونقله وعرضه"، لافتًا إلى أن تصريحات الرئيس الأوكراني "هذه كلها شعبوية وأكاذيب".

وأشار إلى أنه لا يوجد شيء يهدد سكان القرم وضيوفها اليوم، حيث تم تشكيل قوات للدفاع عن القرم، وفي وقت قصير يمكن مضاعفة المجموعة الموجودة.

ولفت إلى أن قوات الدفاع عن جمهورية القرم تشارك في التدريبات، بما في ذلك التدريب على المهام القتالية.