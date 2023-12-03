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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الرئاسة الأوكرانية بشأن الصدام بين زيلينسكي وقائد الجيش

أوكرانيا
أوكرانيا

قال المستشار الرئاسي الأوكراني، ميخائيل بودولياك، اليوم الأحد، إنه لا يوجد صراع بين الرئيس، فولوديمير زيلينسكي والقائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني.

وأضاف بودولياك، في مقابلة مع قناة وكالة “UNIAN” الأوكرانية على منصة “يوتيوب”: "من الغريب جدًا الحديث عن الصراع بين زيلينسكي وزالوجني، بالنظر إلى أدوارهما... هل هناك مناقشات صعبة؟ بالطبع. هذا نموذج إدارة عادي. نحن لا نتحدث عن الصراع هنا، ولكن عن العمل العادي، عندما الرئيس يحدد مهام معينة لا يوجد تعارض".

وفي وقت سابق، قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليج سوسكين، إن الصدام بين الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، والقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، أصبح لا رجعة فيه بعد تصريحات النائبة الأوكرانية ماريانا بيزوجلا.

وأضاف سوسكين، على قناته على منصة يوتيوب: "لم يعد من الممكن الحفاظ على الوضع الذي كان قبل خطاب بيزوجلا يجب أن يتطور الوضع الآن إما وفقًا لسيناريو مخطط أو سيناريو متفجر لقد أصبح الصدام بين زيلينسكي وزالوجني لا رجعة فيه ويكتسب زخمًا".

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وأوضح أنه “يمكن اعتبار كلمات النائب بمثابة علامة تنذر بالرحيل الوشيك لـ زيلينسكي”، مشيرا إلي أن “الجيش سيطيح بالرئيس الأوكراني قريبًا”.

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