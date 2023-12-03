منتدى شباب العالم: تنظيم ورش عمل متنوعة ضمن مبادرة من أجل إحياء الإنسانية

قالت سارة بدر، المتحدث باسم منتدى شباب العالم، إن اليوم شهد انطلاق أول يوم من مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، حيث تضمن اليوم تنظيم ورش عمل متنوعة، بجانب تنظيم جلسة رئيسية حضرها مجموعة من الخبراء من المنظمات الدولية، وحدث بها نقاش ثري للغاية تحت عنوان "معا من أجل عالم يعمه السلام".

وأضافت "بدر"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن العالم بالرغم من الظروف الحالية من ازدياد وتيرة الحروب والنزاعات، ولكن المبادرة ترغب في أن يكون هناك نظرة مليئة بالأمل والعودة مجددا للمبادئ الإنسانية، وأن يكون العالم لديه حيادية في تطبيق القوانين والقواعد الدولية في حماية المدنيين وحقوق الإنسان وقت النزاعات والحروب.

وأوضحت أن الجزء الأول من اليوم كان به نقاش وحوارات وتبادل للرؤى والأفكار، وتفاعل، وكانت طاقة الشباب واضحة طوال اليوم، والفئات العمرية التي شاركت كانت من سن 18 إلى 35 سنة، بجانب مشاركة الخبراء.

ولفتت أن الجزء الثاني من اليوم كان مخصصاً لزيارة النصب التذكاري الخاص بإحياء الإنسانية، وهذه كانت نقطة الرجوع بالنسبة لهم.



