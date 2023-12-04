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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مؤتمر بمحافظة القاهرة حول أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

تحت شعار "مُشارك" نظمت محافظة القاهرة صباح اليوم مؤتمرًا حاشدًا للعاملين بالديوان العام والأحياء بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة تناول أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقررة أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة  أننا في مرحلة تتطلب منا جميعًا استعمال حقنا الدستوري والقانوني للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن لنؤكد لدول العالم أن مصر تشهد حراكًا ديموقراطيًا على أرض الواقع ويسعى أبناؤها للمشاركة في صنع مستقبل وطنهم الغالي مصر .

حث محافظ القاهرة المواطنين على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم آملًا أن تظهر محافظة القاهرة في هذا العرس الديموقراطي بالصورة المعهودة عنها.

وحظيت الندوة بتفاعل كبير من قبل المشاركين الذين حرصوا على إبداء آرائهم ومشاركتهم الفعالة في سبل تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين أفراد المجتمع، مؤكدين عبر مداخلاتهم أن هذه اللقاءات ساهمت في تعزيز وعيهم وخلقت القناعة لديهم بأهمية المشاركة الإيجابية والفاعلة في انتخابات الرئاسة المقبلة .

وتم خلال المؤتمر تقديم شرح للإجراءات اللازمة للمشاركة في الانتخابات، وكيفية تسجيل الناخبين، وشروط الترشح، وآلية التصويت.

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