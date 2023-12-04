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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طلعت عبد القوي: 975 قاطرة مساعدات أرسلها التحالف الوطني لأهل غزة.. فيديو

مساعدات مؤسسة أبو
مساعدات مؤسسة أبو العينين

أكد النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أن هناك أكثر من 58 مليون مواطن سيستفيدون من مبادرة حياة كريمة، موضحًا: «مشروع حياة كريمة عاوز مجلدات علشان نكتب فيها كم التطوير اللي حصل في محافظات مصر».

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وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا لقطاعات الصحة والتعليم والنقل والإسكان، بالإضافة إلى كافة القطاعات الخدمية التي تهم المواطن، والإنجازات على أرض الواقع خير دليل على ذلك.

 

وأضاف، أن الانتخابات الرئاسية واختيار الرئيس المناسب رسالة قوية للعالم، كما أن اختيار الرئيس المناسب سيكمل عملية البناء والتنمية.

 

وتابع: 975 قاطرة مساعدات تم إرسالها لأهل غزة، أو ما يعادل نحو 12 طن مساعدات أرسلها التحالف الوطني، وهذه الكمية تصل إلى 80% من إجمالي المساعدات المرسلة لأهل غزة.

 

وفي وقت سابق، شاركت مؤسسة أبو العينين الخيرية مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في قافلة غزة الرابعة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدة أشقائنا الصامدين في فلسطين بعد إعلان الهدنة.

 

وتضم القافلة  25 شاحنة محملة بأكثر من 250  طنا على مدار لأسبوع الهدنة بدأت ب 20 شاحنة اليوم عبارة عن أغذية جافة ومعلبات سهلة الفتح ومياهًا ودقيقًا؛ لتلبية احتياجات الأشقاء في فلسطين، إضافة إلى المساعدات الأغطية ، لتلبية احتياجات الأشقاء في فلسطين.

 

الجدير بالذكر، انه منذ اندلاع الازمة في ال ٧ من شهر أكتوبر الماضي قامت المؤسسة بإرسال 4 قوافل بها أكثر من 100 طن من المواد الاغاثية؛ لتلبية احتياجات الأشقاء في فلسطين.
 

طلعت عبد القوى

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