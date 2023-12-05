14 عرضا على مسارح تونس ضمن فعاليات مهرجان "أيام قرطاج"

تشهد، فعاليات اليوم، من فعاليات مهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته ال 22 التي تستمر حتى ١٠ ديسمبر الجاري، برئاسة الفنان د.معز مرابط، عددا من العروض المسرحية المختلفة ضمن المسابقات الرسمية، وقسم العالم وقسم العروض الإفريقية والعربية، وخارج المسابقة، بالإضافة إلى الندوات والمحاور الفكرية.

تبدأ العروض بمسرح دار الثقافة ابن خلدون المغاربية، بمسرحية "الدنيا" للمخرج بولبابه نعمان، وعلى مسرح الريو "220 سكن" للمخرج سو سوليمان من كوت ديفوار، وفي قاعة الفن الرابع تعرض مسرحية "شمس" للمخرج بودريقة من المغرب، ويشهد مسرح المبدعين الشبان العرض التونسي "مايراوش" للمخرج منير العرقي، وفي دار الثقافة ابن رشيق يعرض مسرحية "المهاجران" للمخرج حافظ خليفة من تونس، وفي نفس المكان تعرض مسرحية "تخريف ثنائي" إخراج فرج بوفاخرة، وفي قاعة المونديال يعرض "غودزيلا- الظاهرة" إخراج أوس إبراهيم من تونس، وعلى مسرح الحمراء عرض كوررينتي" إخراج أسماء الثابت من تونس، وعلى مسرح الجهات بمدينة الثقافة تعرض مسرحية "بشر" إخراج عمر بن سلطان من تونس، وفي التياترو تعرض "القاريطة" "إخراج محمد الكشو من تونس، وفي مربع الفن بالتياترو يعرض "كلاش ديجيتال" إخراج بيتر براشلر من سويسران، وفي سينيمندار قرطاج يعرض "أبناء الشمس"، إخراج هادي ثابت إنتاج تونس وبلجيكا واليونان، وفي دار المسرحي بباردو تعرض مسرحية "مازلت في طنجة وأنا ممنوعة من السفر تيريز" إخراج بريجيت وولك من النمسا، ويشهد المسرح البلدي بمدينة تونس عرض مسرحية "نون" إخراج مجد القصص من الأردن.

فعاليات مهرجان أيام قرطاج

وعلى مستوى الندوات والمحاور الفكرية التي تقام ضمن فعاليات المهرجان، تقام ندوة صحفية بحضور فناني المسرح الإيراني أمين زندقاني وإلهام حميدي، بقاعة صوفي القلي بمدينة الثقافة، ويعقد لقاء "مسرحة الرواية" مع الكاتب الجزائري واسيني الأعرج والمخرج اللبناني الدكتور طلال درجاني، كما تتواصل جلسات المحور الفكري "المسرح وجمهوره اليوم أو في اكتمال الفعل المسرحي" التي تستمر حتى 6 ديسمبر، حيث تكون جلسات اليوم بعنوان "جمهور المسرح: مقاربات ورؤى" وتديرها سنية مبارك.



جدير بالذكر، أن الدورة الـ24 من أيام قرطاج المسرحية، انطلقت يوم 2 ديسمبر وتستمر عروضها حتى 10ديسمبر، ويشارك بها أكثر من 60 عرضا من 28 بلدا من مختلف قارات العالم، وتتوزع كما يلي على: المسابقة الرسمية (11 عرضا) والعروض الموازية (24 عرضا) ومسرح العالم (18 عرضا) وتعبيرات مسرحية في المهجر (4 عروض).

ويشمل محور برنامج "مسرح العالم"، عدة عروض منها: بلا عنوان من ايطاليا، أفريكان بارتي منبلا أسبانيا، هذه سلام من فنزويلا، كلاش ديجيتال من سويسرا، مازالت في طنجة وانا ممنوع من السفر من النمسا، بلا دولة من البرازيل، المدينة العالمية من ايطاليا، دراكولا من النرويج، الدب من روسيا، وعروض أخري من مختلف أنحاء العالم.