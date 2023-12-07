مصدر بالأهلي يكشف عن المهاجم الأقرب للانضمام إلى الفريق

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عبر صفحته على “فيسبوك”، المهاجم المرشح لتدعيم الأهلي.

وكتب أحمد حسن: “مصدر داخل الأهلي: أحمد أمين أوفا المهاجم المحلي الوحيد المرشح لتدعيم الهجوم فى يناير”.

ويخوض النادي الأهلي مباراة مهمة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا أمام شباب بلوزداد الجزائري مساء غد الجمعة.

ويحتاج الأهلي للفوز بتلك المباراة لتعزيز صدارته للمجموعة والإقتراب أكثر للصعود لدور الـ 8 والبعد عن الحسابات المعقدة في دور المجموعات مثلما حدث الموسم الماضي وانتظاره لآخر لقاء للصعود أمام الهلال السوداني.

أمام النادي الأهلي 4 مباريات في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا يبدأها الجمعة القادم أمام نادي شباب بلوزداد الجزائري على استاد برج العرب بالإسكندرية، والذي يواصل تدريباته استعدادًا للمباراة بتدريبات متنوعة وفقًا لبرنامج الأحمال البدنية، إلى جانب الفقرات الخططية والفنية، بينما يخوض حراس الفريق مرانًا قويًّا تحت إشراف ميشيل يانكون، وأجرى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين في إطار التحضير المناسب للمباراة.