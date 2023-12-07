بشرى سارة.. انخفاض أسعار البطاطس خلال أيام| كم يصل ثمن الكيلو؟

يشهد محصول البطاطس حاليا ارتفاعات متتالية بالأسواق حتى تراوح سعر الكيلو من 20 ل 25 جنيهًا بالأسواق، نتيجة عدة أسباب منها تزايد أسعار تقاوى البطاطس .

واحتلت مصر المرتبة الأولى في تصدير البطاطس ومعدلات الاختراق السوقي لأسواق كل من روسيا الأتحادية، اليونان، ولبنان واحتلت المرتبة الرابعة في السوق الإيطالي والمرتبة الثالثة في السوق الإماراتي خلال الفترة (2005- 2019).



موعد انخفاض البطاطس

وفى هذا الصدد، كشف حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، موعد انخفاض أسعار البطاطس بالأسواق، حيث قال إن أسعار البطاطس ستنخفض إلي النصف خلال شهر من الآن، وسيصل سعرها إلي 10 جنيهًا بالأسواق ، وذلك بعد وصول سعر الكيلو إلي 20 جنيها الآن بالأسواق، مشيرا إلي أن الانخفاض يأتي نتيجة ظهور العروة الجديدة خلال أيام .



وأضاف "أبوصدام" لـ"صدي البلد"، أن أسباب ارتفاع أسعار البطاطس بالأسواق خلال الفترة الحالية ويرجع لزيادة الكميات المصدرة من البطاطس هذا العام وتصدير أنواع كانت لا تصدر في السنوات الماضية مثل صنف الكارا مما قلل المعروض من البطاطس في الأسواق ومع ارتفاع الطلب عليها ارتفعت الأسعار ، فضلا عن ارتفاع أسعار تقاوى البطاطس .



اكتفاء ذاتي

وأوضح أننا لدينا اكتفاء ذاتي من البطاطس ونصدر الفائض للدول الأوروبية من شهر فبراير وحتي شهر يونيو وأحيانا تصدر بعد هذا التوقيت للدول العربية والأفريقية، ونستورد نحو 160 ألف طن من تقاوي البطاطس من أوروبا والتي نزرعها في ديسمبر ويناير وتجمع في مايو ويونيو من كل عام .



ولفت "نقيب الفلاحين " إلي أن إنتاج فدان البطاطس يتراوح ما بين 7 إلى 12 طنا حسب النوع ووقت الزراعة وجودة الأرض ومدي رعاية المحصول ومدى اعتدال المناخ، موضحا أن أنواع البطاطس تستغرق في مدة النضج ما بين 100 إلى 120 يوم حسب درجة التبكير والتأخير في النضج.

تصدير البطاطس

جدير بالذكر أن مصر تزرع 550 ألف فدان تقريبا من البطاطس تصل إنتاجيتها لما يقارب 7 ملايين طن، لافتا إلى أن مصر صدرت هذا العام نحو 900 ألف طن من البطاطس.



وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تلقى تقريرا من مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس ، حول إجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، التي تم فحصها منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أغسطس الماضي، والتي بلغت مليونا و32 ألف طن، بإجمالي عدد عينات 40199 عينة، وذلك تمهيدا لتصديرها إلى عدد من الدول المختلفة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية والأجنبية.