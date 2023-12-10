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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رؤساء لجان: العملية الانتخابية تسير بانتظام حتى آخر ناخب

صدى البلد

قال علي غلاب رئيس لجنة 6 أكتوبر، إن العملية الانتخابية تسير بانتظام وما زال يوجد كثافات انتخابية باللجان الفرعية وهي 19 لجنة وستظل عملية التصويت الانتخابي حتى أخر ناخب اللجنة

وتابع «غلاب» في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية الانتخابات، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، لا يوجد أي معوقات أو مشاكل فنية أثناء عملية التصويت الانتخابي وسيتم الاستمرار حتى غلق اللجان.

اللجنة العامة بالعريش

من جانبه أكد المستشار محمد تيمور، رئيس اللجنة العامة بالعريش، غلق اللجنة الانتخابية في المواعيد المقررة.

وأوضح «تيمور» في حديثه خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة عمليات التصويت في أول أيام الاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024، أنه جرى التواصل بشكل تام مع اللجنة الفرعية، وتبين عدم حدوث أي معوقات.

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