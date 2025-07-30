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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطفولة والأمومة يمنع زواج طفلة (14 عامًا) في كفر الشيخ

القومي للطفولة والامومة
القومي للطفولة والامومة
أمل مجدى

أحبط المجلس القومي للطفولة والأمومة محاولة زواج طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا، بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بعد اعتزام أهليتها تزويجها قبل بلوغها السن القانونية.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل، تلقت البلاغ عبر الخط الساخن 16000 في 19 يوليو الجاري، وبإحالتها إلى وحدة حماية الطفل العامة بمحافظة كفر الشيخ للتأكد من صحة الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لحماية الطفلة، تبين اعتزام أهلية الطفلة على تزويجها بالفعل وتم إبلاغ النيابة العامة حيث وقعت الأهلية علي التعهد بعدم إتمام الزواج قبل بلوغها السن القانونية، مشيرة إلى أنه بمتابعة حالة الطفلة من قبل الوحدة الفرعية بمركز ومدينة مطوبس، تبين أن الأسرة تقيم بالفعل حفل "حناء" مساء أمس وأنه سيتم عقد القران اليوم الأربعاء الموافق 30 يوليو الجاري.

ولفت الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى أنه تمت مخاطبة مكتب حماية الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين في الواقعة، وتقديم الدعم اللازم للطفلة.

النيابة العامة تباشر تحقيقاتها 

وأشار إلى تحرير محضر بالواقعة إداري مركز مطوبس، وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة بحضور أعضاء وحدة حماية الطفل والتي قدمت توصيتها بإيداع الطفلة إحدى دور الرعاية بصفة مؤقتة ؛ في ضوء عدم التزام الأهلية بتعهداتها، وعدم وجود عائل مؤتمن وحفاظًا على سلامة الطفلة وتحقيقا للمصلحة الفضلى لها، أخذًا في الاعتبار أنه في جميع الأحوال يتم مراعاة المصلحة الفضلى للطفلة وبما يحقق قدر الإمكان إبقاء الطفلة في محيطه العائلي وعدم فصلها عنه إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة وإعادتها إلى الأسرة في أقرب وقت.

مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين
وتوجه المجلس القومي للطفولة والأمومة بخالص الشكر والتقدير إلى النيابة العامة "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين" بمكتب النائب العام لجهودهم المضنية لحماية الأطفال وتحقيق المصلحة الفضلى لهم، وإلى وحدة حماية الطفلة العامة بمحافظة كفر الشيخ ووحدتها  الفرعية بمركز ومدينة مطوبس، والتي لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم للأطفال.

ومن جانبه أوضح صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن زواج الأطفال دون السن القانوني هو مخالفة لأحكام المادة 96 من قانون الطفل والتي حددت حالات تعريض الطفل للخطر، كما أنه مخالف لحكم المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية والتي تتناول حظر توثيق عقود الزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة من الجنسين.

وأكد أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تعمل على بجهد لحماية الأطفال المعرضين للخطر، مناشدًا المواطنين بضرورة التواصل والإبلاغ عن مثل هذه الوقائع من خلال خط نجدة الطفل 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600، أو من خلال الرسائل على صفحة الفيسبوك الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

القومي للطفولة والأمومة مطوبس كفر الشيخ الدكتورة سحر السنباطي زواج طفلة

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