مستشار وزير التجارة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى علي الخزاعي مستشار وزير التجارة والصناعة للإتصال المؤسسي وشئون المجالس النيابية اليوم بصوته في الانتخابات الرئاسية بمقر اللجنة الانتخابية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذلك في إطار حرص قيادات ومسئولي الوزارة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 باعتبارها واجب وطني وخطوة هامة نحو بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز الدور الريادي للدولة المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وعلى صعيد آخر، انطلقت اليوم الاثنين مسيرة بمشاركة كبيرة من موظفي اللجنة النقابية بوزارة التجارة والصناعة بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت شعار "شارك ...خليك إيجابي"، لدعم وتأييد المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وقد أكد المشاركون بالمسيرة أهمية المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتعزيز دور مصر الريادي.