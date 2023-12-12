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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد سعودي: عودة حجازي مكسب لاتحاد جدة.. وبنزيما جاهز لمواجهة أوكلاند سيتي

أحمد حجازى
أحمد حجازى

أكد عبد الأعلى سكير الناقد الرياضي السعودي أن عودة أحمد حجازي مدافع فريق اتحاد جدة السعودي للملاعب؛ مكسب فني كبير للفريق في بطولة كأس العالم للأندية وقبل مباراة أوكلاند سيتي.

وقال عبد الأعلى سكير الناقد الرياضي السعودي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" عودة أحمد حجازي المشاركة من جديد مع فريق اتحاد جدة السعودي أمر جيد خاصة في مباراة أوكلاند سيتي في ضربة البداية ببطولة كأس العالم للأندية".

وأضاف:" كريم بنزيما جاهز للمشاركة فى مباراة أوكلاند سيتي اليوم في بطولة كأس العالم للأندية في السعودية فيما سيغيب عبد الرازق حمد لله عن المباراة بسبب الإصابة ".

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