فيديو لامرأة فلسطينية تتضرع إلى الله يحصد ملايين المشاهدات.. شاهد ماذا فعلت

أثار مقطع فيديو لامرأة فلسطينية، عبر تطبيق إنستجرام، الكثير من تعاطف رواد السوشيال ميديا، ويحصد ملايين المشاهدات.

وظهرت المرأة الفلسطينية في مقطع الفيديو الذي فطر القلوب وهي تدعو الله رافعة يديها إلى السماء وقت نزول المطر .

أما عن تعليقات رواد السوشيال ميديا فقد جاءت أكثر تعاطفا مع السيدة، وتفاخرا في الوقت نفسه بصمود الشعب الفلسطيني واستمراره للدفاع عن أرضه.

وجاءت اغلب تعليقات رواد السوشيال ميديا كالتالي" اللهم اجب دعائها وارحمها برحمتك الواسعة وكن لهم ول اتكن عليهم وانصرهم ولا تنصر عليهم.. يا االله يا جبار يا عظيم".. “قوة إيمان بالله تحرك الصخور وتغير مفاهيم كثر من البشر والعقائد اللهم ثبتنا على دينك”.