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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مقطع فيديو يثير الجدل لسرقة سيارتين بطريقة ولا أغرب.. شاهد

صدى البلد

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع وحصد ملايين المشاهدات عبر تطبيق اليوتيوب الكثير من الجدل فقد وثق مقطع الفيديو قيام الشرطة في ولاية ماساتشوستس ساوث الأمريكية بتحقيقًا موسعًا، وذلك بعد سرقة سيارتين رياضيتين فاخرتين  وذلك من  ساحة انتظار السيارات خلال الليل. 
 

وقالت الشرطة إن صور المراقبة قد قامت بإظهار قيام شخصين بعد وصولهما إلى العقار وذلك في الساعات الأولى من عيد الشكر، باستقلال سيارتين، ثم قيامهم بالخروج من المكان وذلك في اتجاه طريق 3  إلا أنه لم تنشر الشرطة أي معلومات إضافية، بما في ذلك قيمة المركبات.

وقالت شرطة نورويل في ماساتشوستس، إن الضباط قد استجابوا لمالك الوكالة  وذلك بعد اكتشاف سرقة سيارتين  وذلك من طراز "لامبورجيني" وذلك من ساحة السيارات خلال الليل.

مقطع فيديو ملايين المشاهدات ولاية ماساتشوستس ساوث ساحة انتظار السيارات

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