اللجنة العامة بقسم دمنهور: المرشح الرئاسي السيسي حصل على 200 ألف و810 أصوات

أعلن رئيس اللجنة العامة بمحافظة البحيرة نتائج محاضر فرز اللجنة بدائرة قسم دمنهور بالمحافظة، حسبما ذكرت قناة «إكسترا نيوز».



وقال المستشار إن عدد الناخبين المدعوين للتصويت 260 ألفا و485 ناخبا، وعدد الحضور 219 ألفا و324 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة 216 ألفا 984 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة 2340 ناخبا.

وأضاف أنه قد حصل كل من المرشحين، كما يلي:

عبدالفتاح السيسي: 200 ألف و810 أصوات

فريد زهران: 3035 صوتا

عبدالسند يمامة: 3411 صوتا

حازم عمر: 9928 صوتا

نتائج فرز الأصوات الأولية باللجنة الفرعية بدائرة الساحل

أعلن المستشار رئيس اللجنة العامة بمحافظة القاهرة نتائج محاضر فرز اللجنة دائرة قسم الساحل، حسبما ذكرت قناة أكسترا نيوز.

وقال المستشار إن عدد الناخبين الحاضرين للتصويت 252 ألف و987 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة 251 ألف و938 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة 1049 ناخبا

وأضاف أنه قد حصل كل من المرشحين، كما يلي:-

عبدالفتاح السيسي: 235 ألف 784 صوت

فريد زهران: 6618 صوت

عبدالسند يمامة: 2643 صوت

حازم عمر: 6893 صوت

بني سويف

أعلن المستشار رئيس اللجنة العامة بمحافظة بني سويف نتائج محاضر فرز اللجان الفرعية بالمحافظة، حسبما ذكرت قناة اكسترا نيوز

وقال المستشار إن عدد الناخبين الحاضرين للتصويت 160 الف و287 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة 159 ألف و254 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة 1033 ناخبا

وأضاف أنه قد حصل كل من المرشحين، كما يلي:-

عبدالفتاح السيسي: 152 ألف و684

فريد زهران: 3000

عبدالسند يمامة: 323

حازم عمر: 3247