اللجنة العامة بمركز طنطا: المرشح الرئاسي السيسي حصل على 265723 صوتا

نتائج فرز الأصوات الأولية باللجنة العامة بمركز طنطا

أعلن رئيس اللجنة العامة بمحافظة الغربية نتائج محاضر فرز اللجنة بدائرة مركز طنطا بالمحافظة، حسبما ذكرت قناة «إكسترا نيوز».



وقال المستشار إن عدد الناخبين المدعوين للتصويت 463 ألف 52 ناخبا، وعدد الحضور 291 ألفا و10 ناخبين، وعدد الأصوات الصحيحة 238 ألفا و179 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة 2831 ناخبا.

وأضاف أنه قد حصل كل من المرشحين، كما يلي:-

عبدالفتاح السيسي: 265 ألفا و723 صوتا

فريد زهران: 5735 صوتا

عبدالسند يمامة: 7852 صوتا

حازم عمر: 8869 صوتا



نتيجة اللجنة العامة بقسم أول المنصورة

أعلنت اللجنة الأولى العامة بقسم أول المنصورة، نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، وأعلنت حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 145614 صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران، 6144 صوتا.

وتابع رئيس اللجنة العامة أنه قد حصل المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 7393 صوتا، وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 12771 صوتا.

نتيجة اللجنة العامة بقسم أول شبرا الخيمة

أعلنت اللجنة الأولى العامة بقسم أول شبرا الخيمة، نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، وحصل فيها المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 272136 صوتا

بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران 5000 صوتا



وتابع رئيس اللجنة العامة أنه قد حصل المرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 11657 صوتا

وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 9342 صوتا

نتيجة اللجنة الأولى بمحافظة دمياط

وكانت قد أعلنت اللجنة العامة رقم 1 بمحافظة دمياط نتيجة الانتخابات الرئاسية في نطاق اللجنة، وحصل المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على على 40 ألفا و 536 صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 6352 صوتا.

وقالت اللجنة العامة إن المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة حصل على 1185 ، بينما حصل المرشح الرئاسي حازم عمر 10350 صوتا.

نتيجة اللجنة العامة ببني سويف

وكانت قد أعلنت قناة أكسترا نيوز في نبأ عاجل نقلاً عن مراسلها، نتيجة اللجنة العامة بمحافظة بني سويف، عن حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي 150684 صوتًا، بينما حصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 3247 صوتًا.

وقالت القناة، إن المرشح الرئاسي فريد زهران حصل على 3000 صوت، بينما حصل المرشح الرئاسي عبد السند يمامة 323 صوتًا.

