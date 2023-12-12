حملة السيسي: نشعر بسعادة غامرة بنسب مشاركة المصريين بالانتخابات الرئاسية

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تمنى إقبالاً كبيراً على عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وأنه فور إعلان الوطنية للانتخابات في منتصف اليوم الثاني أن نسبة المشاركة 45% أحدثت حالة من السعادة الغامرة داخل الحملة خاصة أن الجهود مضنية .



وأوضح “فوزي”، خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة “ الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: “ده توفيق ربنا وهذا الرجل المخلص الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي عمل تحت قصف شديد جداً وشائعات واكاذيب كبيرة جداً، وجهل في بعض الأحيان لكنه لم يكترث لأي من هذه الإحباطات وراهن على وعي وذكاء الشعب المصري”، مضيفا: "الحمد لله نرى النتائج ونحصدها الآن".

ورداً على سؤال الحديدي إن كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الحملة ويتواصل معهم قال : " كلنا عارفين شخصية الرئيس شخصية دقيقة جدا وشديدة الالتزام وكنا ملتزمين بعرض كل صغيرة وكبيرة عليه في صورة تقارير".

بوصلة الشعب المصري سليمة

وأردف: "اشير إلى البعد الأخلاقي العميق الذي يتمتع به الرئيس وقد رايته في مواقف كثيرة ومن قبل أن أكون ضمن الحملة أنه رجل يقوم بعمله، كما يمليه عليه الضمير بصفته رجل عسكري دائماً ميال للتنفيذ الدقيق والصامت، ويضع النتائج على ربنا لكن الاقبال والتصويت يؤكد أن بوصلة الشعب المصري كانت سليمة، وأن هناك نوعاً من أنواع التقدير لعمل الرئيس المستمر على مدار تسع سنوات سابقة".

وعن أهم ما تعلمه من الحملة قال : " الضغط هو من يصنع التحمل والرجال والعمل خلال 60 يوم، والعمل تحت ضغط وساعات مستمرة وإخلاص النية أهم شيء لكن أنا سعيد بالنتائج، وهو عمل متكامل من أطراف كثيرة جداً وجهات متعددة وأحزاب".