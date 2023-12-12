حملة السيسي استقرار وتنمية ترصد بالصور الإقبال التاريخي في آخر أيام العرس الديمقراطي بالمحافظات

رصدت حملة السيسي استقرار وتنمية أول حملة من شباب مصر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بالصور الإقبال الكبير من المواطنين في محافظات مصر في آخر أيام العرس الديمقراطي

قال هيثم طواله مؤسس الحملة في بيان: لقد ضرب الشعب المصري العظيم أروع الأمثلة في الوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد بالخروج بكثافة لم تشهدها أي استحقاقات رئاسية من قبل ووجة ضربات قوية لأهل الشر من خلال الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية الحكيمة التي جعلت مصر حقا قد الدنيا .



في محافظة كفر الشيخ قال صلاح طواله منسق الحملة بالمحافظة: قمنا بتوزيع أكثر من 5الاف من برشورات الحملة على الناخبين في مراكز دسوق وقلين وفوه ومطوبس حيث استقبلنا الأهالي بحفاوة وترحاب كبير

والملفت للنظر قيام كبار العائلات باصطحاب أبنائهم الصغار لغرس قيم الانتماء للوطن وتعليمهم أهمية المشاركة السياسية

قال فتحي حبيب منسق الحملة بمحافظة البحيرة:سطر أبناء مركز ومدينه دمنهور ملحمة وطنية يتغنى بها الأجيال الجديدة وترك بصمات واضحة في كل قرية عن قناعة تامة وإيمان شديد نابع من ارادتة الحديدية باستكمال الحلم مع قائد وزعيم وطني شريف مخلص للبلاد والعباد وكان الإقبال في اليوم الأخير مثالاً يحتذى بة في تجسيد ابهي صور العرس الديمقراطي.



أكد أحمد فرج الله منسق الحملة في محافظة الإسماعيلية: حرصنا ان نتواجد في القنطرة غرب منذ بداية فتح اللجان وتجولنا مع المهندس محمد ماضي مدير منطقة القنطرة غرب لمياة الشرب وممدوح أنور رئيس مدينة القنطرة غرب في مسيرة حاشدة تجولت شوارع المدينة وسط هتافات مدوية تحيا مصر ويحيا السيسي المخلص الأمين واستقبلنا الأهالي بالزغاريد في مشهد وطني يؤكد من جديد على إن مصر تنطلق بقوة وعزيمة الأبطال إلي الجمهورية الجديدة

وفي محافظة الجيزة قال أحمد الجوهري منسق الحملة بالمحافظة:قام أعضاء الحملة بمساعدة الناخبين في معرفة لجانهم الانتخابية وخاصة في لجنة السعيدية للمغتربين ووفرنا 16 سيارة أجرة وخاصة لتوصيل الناخبين والعودة وكأننا في رحلة وطنية لتلبية نداء الوطن الغالي والسعادة والفرحة تملأ القلوب على انغام تسلم الايادي ومن نصر إلي نصر.



وفي المنيا أكد نبيل يوسف منسق عام الحملة: شارك عمال وعاملات النظافة في مدينة المنيا الجديده في العرس الانتخابي حيث حرصوا على رفع برشورات الحملة والتي تحكي عن أهم إنجازات دولة 30 يونيو تحت شعار السيسي استقرار وتنمية بالإضافة إلى أبناء قرية زاوية سلطان بمركز المنيا والذين حرصوا منذ الصباح الباكر على الذهاب الى صناديق الاقتراع حفاظا على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه ولمزيدا من المشروعات العملاقة والإنجازات التي لم تحدث منذ 100 سنة.



وفي محافظة جنوب سيناء أكد ناصر التوني منسق الحملة: تواجدنا أمام اللجان ووزعنا برشورات الحملة على الناخبين الذين التقطوا الصور التذكارية مع البرشورات وتابعنا في لجنة جيل اكتوبر مظاهرة الفرحة والاستقبال الكبير للناخبين بالمزمار البلدي وسط فرحة عارمة بختام العرس الانتخابي .



وفي محافظة الإسكندرية أكد وليد حمودة منسق الحملة بالمحافظة:إن ختامها نجاح وانتصار للإرادة المصرية الوطنية وأثبت الشعب المصري العظيم أنة على قدر المسئولية بعد أن ادي الواجب الوطني بكل عزيمة وإصرار وفخر بمستقبل مشرق مع زعيم شريف يبني ويعمر في كل ربوع مصرنا الحبيبة حيث حرصت في آخر يوم على التواجد في لجان المندرة وعلامات النصر تسيطر على المشهد الانتخابي الذي سيدرس في كيفية اختيار الشعب لمن سيقود البلاد في المرحلة المقبلة والتي تحتاج إلى تضافر كل الجهود من أجل الوصول إلى الهدف المنشود.