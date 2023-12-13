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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المرشح الرئاسي السيسي يحصل على 272 ألفا 136 صوتا بلجنة قسم أول شبرا الخيمة

لجنة قسم أول شبرا
لجنة قسم أول شبرا الخيمة

أعلنت اللجنة الأولى العامة بقسم أول شبرا الخيمة، نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، وحصل فيها المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 272136 صوتا.

بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 5000 صوت.


وتابع رئيس اللجنة العامة أن المرشح الرئاسي عبد السند يمامة حصل على 11657 صوتا.

وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 9342 صوتا.

اللجنة العامة بمركز طنطا: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي حصل على 265723 صوتا

إكسترا نيوز: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي يحصل على 235784 صوتا باللجنة العامة بالساحل

نتيجة اللجنة الأولى بمحافظة دمياط

وكانت اللجنة العامة رقم 1 بمحافظة دمياط  قد أعلنت نتيجة الانتخابات الرئاسية في نطاق اللجنة، وحصل المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 40 ألفا و 536 صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 6352 صوتا.

وقالت اللجنة العامة إن المرشح الرئاسي عبد السند يمامة حصل على 1185 صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي حازم عمر 10350 صوتا.

 

 بني سويف  

 

وكانت قناة إكسترا نيوز  قد أعلنت في نبأ عاجل نقلاً عن مراسلها، نتيجة اللجنة العامة بمحافظة بني سويف، عن حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي 150684 صوتًا، بينما حصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 3247 صوتًا.

وقالت القناة، إن المرشح الرئاسي فريد زهران حصل على 3000 صوت، بينما حصل المرشح الرئاسي عبد السند يمامة 323 صوتًا.

نتائج فرز الأصوات الأولية باللجنة الفرعية بدائرة الساحل

 

أعلن المستشار رئيس اللجنة العامة بمحافظة القاهرة نتائج محاضر فرز اللجنة  دائرة قسم الساحل، حسبما ذكرت قناة أكسترا نيوز.

وقال المستشار إن عدد الناخبين الحاضرين للتصويت   252 ألف و987 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة 251 ألف و938 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة  1049 ناخبا

وأضاف أنه قد حصل كل من المرشحين، كما يلي:-
عبدالفتاح السيسي: 235 ألف 784 صوت
فريد زهران: 6618 صوت
عبدالسند يمامة: 2643 صوت      
حازم عمر:  6893 صوت

شبرا الخيمة السيسي المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي فريد زهران عبد السند يمامة حازم عمر

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