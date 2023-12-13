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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إكسترا نيوز: السيسي يحصل على 40 ألفا و536 صوتا باللجنة الأولى بدمياط

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل أن اللجنة العامة بقسم أول دمياط، أعلنت حصول المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي على 40 ألفا و536 صوتا.
 

وحصل المرشح الرئاسي فريد زهران حصل على 6352 صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي عبد السند يمامة  على 1185 صوتا.

 

وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر حصل على 1035 صوتا.

إكسترا نيوز: السيسي يحصل على 40 ألفا و536 صوتا باللجنة الأولى بدمياط

إكسترا نيوز: السيسي يحصل على 150 ألفاً و684 صوتاً باللجنة العامة ببني سويف

نتائج فرز الأصوات الأولية باللجنة الفرعية بدائرة الساحل

 

أعلن المستشار رئيس اللجنة العامة بمحافظة القاهرة نتائج محاضر فرز اللجنة  دائرة قسم الساحل، حسبما ذكرت قناة أكسترا نيوز.

وقال المستشار إن عدد الناخبين الحاضرين للتصويت   252 ألف و987 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة 251 ألف و938 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة  1049 ناخبا

وأضاف أنه قد حصل كل من المرشحين، كما يلي:-
عبدالفتاح السيسي: 235 ألف 784 صوت
فريد زهران: 6618 صوت
عبدالسند يمامة: 2643 صوت      
حازم عمر:  6893 صوت

 بني سويف 

أعلن المستشار رئيس اللجنة العامة بمحافظة بني سويف نتائج محاضر فرز اللجان الفرعية بالمحافظة، حسبما ذكرت قناة اكسترا نيوز

وقال المستشار إن عدد الناخبين الحاضرين للتصويت  160 الف و287 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة 159 ألف و254 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة  1033 ناخبا

وأضاف أنه قد حصل كل من المرشحين، كما يلي:-
عبدالفتاح السيسي:    152 ألف و684    
فريد زهران:          3000        
عبدالسند يمامة:       323    
حازم عمر:             3247

دمياط السيسي المرشح الرئاسي فريد زهران عبد السند يمامة حازم عمر محافظة القاهرة الساحل فريد زهران عبدالسند يمامة

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