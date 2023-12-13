إكسترا نيوز: السيسي يحصل على 40 ألفا و536 صوتا باللجنة الأولى بدمياط

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل أن اللجنة العامة بقسم أول دمياط، أعلنت حصول المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي على 40 ألفا و536 صوتا.
وحصل المرشح الرئاسي فريد زهران حصل على 6352 صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 1185 صوتا.
وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر حصل على 1035 صوتا.
نتائج فرز الأصوات الأولية باللجنة الفرعية بدائرة الساحل
أعلن المستشار رئيس اللجنة العامة بمحافظة القاهرة نتائج محاضر فرز اللجنة دائرة قسم الساحل، حسبما ذكرت قناة أكسترا نيوز.
وقال المستشار إن عدد الناخبين الحاضرين للتصويت 252 ألف و987 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة 251 ألف و938 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة 1049 ناخبا
وأضاف أنه قد حصل كل من المرشحين، كما يلي:-
عبدالفتاح السيسي: 235 ألف 784 صوت
فريد زهران: 6618 صوت
عبدالسند يمامة: 2643 صوت
حازم عمر: 6893 صوت
بني سويف
أعلن المستشار رئيس اللجنة العامة بمحافظة بني سويف نتائج محاضر فرز اللجان الفرعية بالمحافظة، حسبما ذكرت قناة اكسترا نيوز
وقال المستشار إن عدد الناخبين الحاضرين للتصويت 160 الف و287 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة 159 ألف و254 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة 1033 ناخبا
وأضاف أنه قد حصل كل من المرشحين، كما يلي:-
عبدالفتاح السيسي: 152 ألف و684
فريد زهران: 3000
عبدالسند يمامة: 323
حازم عمر: 3247