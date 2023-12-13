إكسترا نيوز: المرشح الرئاسي السيسي يحصل على 235784 صوتا باللجنة العامة بالساحل

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل بأن اللجنة العامة بقسم الساحل أعلنت أن نسبة الحضور في الانتخابات الرئاسية بلغت 61 بالمئة.

وأوضحت اللجنة العامة بقسم الساحل أن المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي حصل على 235784 صوتا.

وحصل المرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 2643 صوتا، بينما المرشح الرئاسي فريد زهران حصل 6618.

وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 6893 صوتا.

نتائج فرز الأصوات الأولية باللجنة الفرعية بدائرة الساحل

وأعلن المستشار رئيس اللجنة العامة بمحافظة القاهرة نتائج محاضر فرز اللجنة دائرة قسم الساحل، حسبما ذكرت قناة أكسترا نيوز.

وقال المستشار إن عدد الناخبين الحاضرين للتصويت 252 ألف و987 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة 251 ألف و938 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة 1049 ناخبا

وأضاف أنه قد حصل المرشح الرئاسي

عبدالفتاح السيسي: 235 ألف 784 صوت

فريد زهران: 6618 صوت

عبدالسند يمامة: 2643 صوت

حازم عمر: 6893 صوت

بني سويف

أعلن المستشار رئيس اللجنة العامة بمحافظة بني سويف نتائج محاضر فرز اللجان الفرعية بالمحافظة، حسبما ذكرت قناة اكسترا نيوز

وقال المستشار إن عدد الناخبين الحاضرين للتصويت 160 الف و287 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة 159 ألف و254 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة 1033 ناخبا

وأضاف أنه قد حصل كل من المرشحين، كما يلي:-

عبدالفتاح السيسي: 152 ألف و684

فريد زهران: 3000

عبدالسند يمامة: 323

حازم عمر: 3247

