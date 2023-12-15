أفضل مشترٍ لـ"الجنيه الإسترليني".. تعرف على البنك

تشهد أسعار صرف الجنيه الاسترليني هبوطا وصعودا أمام العملة المحلية في البنوك العاملة في مصر خلال الأشهر الماضية.
وخلال السطور التالية نستعرض أسعار صرف الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 في أبرز البنوك في مصر.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في البنك المركزي
سعر الشراء: 39.07 جنيه
سعر البيع : 39.24 جنيه
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الشراء:38.99 جنيه
سعر البيع : 39.16جنيه
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة في البنك الأهلي
سعر الشراء:38.79 جنيه
سعر البيع : 39.38جنيه
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة في بنك مصر
سعر الشراء:38.79 جنيه
سعر البيع : 39.29جنيه
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة في بنك الأهلي الكويتي
سعر الشراء:38.83جنيه
سعر البيع : 39.16جنيه
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة في بنك قناة السويس
سعر الشراء:38.91جنيه
سعر البيع : 39.47جنيه
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة في بنك الإمارات دبي الوطني
سعر الشراء:38.91جنيه
سعر البيع : 39.38جنيه
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة في بنك فيصل الإسلامي
سعر الشراء:38.91جنيه
سعر البيع : 39.38جنيه
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة في البنك التجاري الدولي CIB
سعر الشراء:38.91جنيه
سعر البيع : 39.42جنيه
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة في بنك الإسكندرية
سعر الشراء:38.91جنيه
سعر البيع : 39.38جنيه
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة في بنك قطر الوطني
سعر الشراء:38.91جنيه
سعر البيع : 39.24جنيه
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة في بنك كريدي أجريكول
سعر الشراء:38.92جنيه
سعر البيع : 39.16جنيه
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة في بنك المصرف المتحد
سعر الشراء:38.72جنيه
سعر البيع : 39.35جنيه
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة في بنك HSBC
سعر الشراء:38.91جنيه
سعر البيع : 39.38جنيه
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة في بنك الاستثمار العربي
سعر الشراء:38.91جنيه
سعر البيع : 39.38جنيه
افضل سعر لشراء الجنيه الإسترليني في مصر
يقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة مسجلا 38.99 جنيه