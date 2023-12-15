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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أفضل مشترٍ لـ"الجنيه الإسترليني".. تعرف على البنك

أسعار الجنيه الاسترليني
أسعار الجنيه الاسترليني في مصر

تشهد أسعار صرف الجنيه الاسترليني هبوطا وصعودا أمام العملة المحلية  في البنوك العاملة في مصر خلال الأشهر الماضية.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار صرف الجنيه الإسترليني خلال  تعاملات اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 في أبرز البنوك في مصر.


سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في البنك المركزي

سعر الشراء: 39.07 جنيه
سعر البيع : 39.24 جنيه

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء:38.99 جنيه
سعر البيع : 39.16جنيه

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة في البنك الأهلي

سعر الشراء:38.79 جنيه
سعر البيع : 39.38جنيه

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة في بنك مصر

سعر الشراء:38.79 جنيه
سعر البيع : 39.29جنيه

سعر الجنيه الاسترليني اليوم  الجمعة في بنك الأهلي الكويتي 

سعر الشراء:38.83جنيه
سعر البيع : 39.16جنيه

سعر الجنيه الاسترليني اليوم  الجمعة  في بنك قناة السويس

سعر الشراء:38.91جنيه
سعر البيع : 39.47جنيه

سعر الجنيه الاسترليني اليوم  الجمعة  في بنك الإمارات دبي الوطني

سعر الشراء:38.91جنيه
سعر البيع : 39.38جنيه

سعر الجنيه الاسترليني اليوم  الجمعة  في بنك فيصل الإسلامي

سعر الشراء:38.91جنيه
سعر البيع : 39.38جنيه

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة  في البنك التجاري الدولي  CIB

سعر الشراء:38.91جنيه
سعر البيع : 39.42جنيه

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة  في بنك الإسكندرية

سعر الشراء:38.91جنيه
سعر البيع : 39.38جنيه

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة  في بنك قطر الوطني

سعر الشراء:38.91جنيه
سعر البيع : 39.24جنيه

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أسعار العملات العربية والأجنبية والدولار الأمريكي فى مصر.. فيديو

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أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023

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استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية في مستهل تعاملات اليوم .. تفاصيل

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ضربة موجعة لتجار الدولار ..تفاصيل

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة  في بنك كريدي أجريكول

سعر الشراء:38.92جنيه
سعر البيع : 39.16جنيه

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة  في بنك المصرف المتحد

سعر الشراء:38.72جنيه
سعر البيع : 39.35جنيه

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة في بنك   HSBC

سعر الشراء:38.91جنيه
سعر البيع : 39.38جنيه

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة  في بنك الاستثمار العربي

سعر الشراء:38.91جنيه
سعر البيع : 39.38جنيه

افضل سعر لشراء الجنيه الإسترليني في مصر

يقدم بنك   مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة مسجلا 38.99 جنيه

 

الجنيه الاسترليني العملة المحلية البنوك البنك المركزي البنك الاهلي اليوم الجمعة

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