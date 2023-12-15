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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الجمعة

شهدت أسعار العملات الأجنبية في مصر تغييرات على مدار تعاملات الشهور الماضية فيما استقر الدولار دون حدوث أى تحركات على المستوى الرسمي منذ مارس الماضي، وخلال السطور ننشر حركة بيع وشراء خلال تعاملات اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي، بنكي مصر والأهلي.
  

أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الجمعة

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الجمعة مسجلا 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.  

بلغ سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم نحو 33.43 جنيه للشراء و 33.92 جنيه للبيع.

 سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الجمعة نحو 38.78 جنيه للشراء و 39.38 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 35.21 جنيه للشراء 35.64 جنيه للبيع. 

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم الجمعة 

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر 

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الجمعة نحو 33.43 جنيه للشراء و 33.79 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 38.78 جنيه للشراء و 39.29 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر اليوم  35.21 جنيه للشراء 35.59 جنيه للبيع. 

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سعر الدولار اليوم الخميس 14-12-2023 أمام الجنيه

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سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023

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بعد تثبيت الفيدرالي لسعر الفائدة.. تعرف على سعر الدولار اليوم الخميس 14-12-2023

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سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023

أسعار العملات في البنك المركزي اليوم الجمعة 

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي مسجلا 30.83جنيه للشراء و 30.95 جنيه. 

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 33.70 جنيه للشراء و 33.85 جنيه للبيع.

سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الجمعة 39.06 جنيه للشراء و 39.24 جنيه للبيع.   

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 35.49 جنيه للشراء و 35.65 جنيه للبيع.

العملات العملات الاجنبية الدولار اليورو اليوم الجمعة

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