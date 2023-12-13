استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية في مستهل تعاملات اليوم ..تفاصيل

شهدت اسعار العملات الأجنبية والعربية ثباتا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 13-12-2023؛ دون أي تغيير علي مستوي البنوك العاملة داخل السوق المصرية.



وسجلت متوسط سعر الصرف الأجنبي والعربي أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري استقرارا علي مدار الأسابيع القلائل الماضية وحتي مستهل تعاملات اليوم.



سعر الدولار



بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.82 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع



اليورو



بلغ سعر اليورو امام الجنيه حوالي 33.27 جنيه للشراء و 33.42 جنيه للبيع



الجنيه الاسترليني



وصل سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه نح 38.74 جنيه للشراء و 38.92 جنيه للبيع



الدولار الكندي



وصل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري حوالي 22.72 جنيه للبشراء و 22.82 جنيه للبيع



الكرون الدنماركي



بلغ سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 4.46 جنيه للشراء و 4.48 جنيه للبيع



الكرون النرويجي



وصل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 2.83 جنيه للشراء و 2.84 جنيه للبيع



الكرون السويدي



بلغ سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 2.95 جنيه للشراء و 2.96 جنيه للبيع



الفرنك السويسري



وصل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 35.21 جنيه للشراء و 35.27 جنيه للبيع



وسجل سعر الدولار الاسترالي نحو 20.3 جنيه لشراء و 20.4 جنيه للبيع



الين الياباني



بلغ سعر الـ100 ين ياباني حوالي 21.23 جنيه للشراء وو 21.32 جنيه للبيع

اليوان

وسجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه 3.3 جنيه للشراء وو 4.31 جنيه للبيع.



العملات العربية



الريال السعودي



بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع



الدرهم الاماراتي



سجل سعر الدرهم الاماراتي امام الجنيه نحو 8.39 جنيه للشراء 8.43 جنيه للبيع



الدينار الكويتي



سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 99.97 جنيه للشراء و 100.433 جنيه للبيع



الريال القطري



سجل سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 8.45 جنيه للشراء و 8.48 جنيه للبيع



الدينار البحريني



وصل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 81.76 جنيه للشراء و 82.12 جنيه للبيع



الريال العماني



بلغ سعر الريال العماني أمام الجنيه حوالي 80.07 جنيه للشراء و 80.41 جنيه للبيع



الدينار الأردني



سجل سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 43.41 ججنيهللشراء و 43.67 جنيه للبيع