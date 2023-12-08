عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تغليظ عقوبات الاتجار في العملات الأجنبية يحد من الظاهرة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

قال أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أن انتشار ظاهرة الاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء، أمر خطير ويحتاج لتشديد الرقابة ومعاقبة كل من تسول له نفسه ارتكاب هذا الجرم.


وتابع البلشي أنه في ظل أن الفترة الأخيرة ظهرت جرائم لأشخاص تم القبض عليهم بعد ضبطهم، لاستغلالهم حاجة الناس في العثور على العملة سواء للسفر أو الدراسة أو العمل وغير ذلك، في مخالفة صريحة لقانون البنك المركزي.


وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تغليظ عقوبة الإتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء إلى السجن المؤبد مع مصادرة جميع الأموال، سيكون له دور في الحد من هذه الظاهرة ولكن ليس منعها تماما.

ولفت البلشي النظر إلى خطورة ممارسة نشاطات خارج القنوات الشرعية، لدورها في التأثير سلبا على الاقتصاد المصرى وزيادة  الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على المواطن في ظل الظروف الراهنة.
 

الإتجار فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء الشيوخ العملات الاجنبية السوق السوداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. إكرامي الشحات يطلق تصريحات مثيرة

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

حق الزمالك .. زيزو يوافق على الرحيل للدوري السعودي |تفاصيل

50 جنيها| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن الآن.. والبيض في النازل

الأمطار الرعدية تعود على الوجه البحري|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

500 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد الانهيار العالمي

جردوهم من ملابسهم.. حقيقة صور وفيديوهات اعتقال منفذي “طوفان الأقصى”

عاجل.. وفاة شقيق الفنان أحمد حلمي

ترشيحاتنا

إكرامي يفجر مفاجأة مدوية عن إنتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

تحذير خطير من الأونروا بشأن الوضع في غزة

وزير المالية: السيسى يتبنى تنفيذ أكبر مشروع لبناء قدرات القطاع الصحي

عاجل.. الأرصاد تعلن أمطار رعدية من مساء اليوم بـ 5 محافظات

رينو داستر 2023 كسر زيرو 5000 كم فقط.. اعرف سعرها

بعد انطلاقه..اعرف معنى الصمت الدعائى ومحظورات الاختراق فى الانتخابات الرئاسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للنساء فقط.. 5 أطعمة تزيد من مستويات الحديد في الجسم

في عيد ميلادها.. 10 صور لـ مي كساب قبل وبعد العملية

فستان أسماء جلال في ختام مهرجان البحر الأحمر يثير الجدل| سعره خرافي

رحيل شقيق أحمد حلمي.. تعرف على أسباب الوفاة

فيديو

فرحانة ومبسوطة جدا.. رحلة نجوى إبراهيم من الإصابة بالسرطان للتعافي.. فيديوجراف

مقطع فيديو لشابة أمريكية تكشف الوجه القبيح لإسرائيل .. شاهد

فيديو يثير الجدل لشاب يهودي حول قتل الأطفال الفلسطينيين

يحبس الأنفاس..مقطع فيديو مرعب لشاب يدعي وجود شبح طفل داخل مغسلة منزله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ