في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.. اعرف أسعار العملات الأجنبية والعربية

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري ، خلال مستهل تعاملات اليوم، الاثنين 11 ديسمبر 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم، الاثنين الموافق 11-12-2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:

العملات الأجنبية في البنك الأهلي



الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.



اليورو شراء 33.0839 جنيه، والبيع 33.2347 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 38.5421 جنيه، والبيع 38.7414 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 22.6053 جنيه، والبيع 22.7172 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 4.4379 جنيه، والبيع 4.4578 جنيه.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم



الكرون النرويجي شراء 2.8161 جنيه، والبيع 2.8302 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 2.9323 جنيه، والبيع 2.949 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 34.9273 جنيه، والبيع 35.1007 جنيه.



ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 21.1108 جنيه، والبيع 21.3023 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 20.1474 جنيه، والبيع 20.3086 جنيه.

أسعار صرف العملات العربية



وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الاثنين 11 ديسمبر 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم، الاثنين 11-12-2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:



سعر صرف العملات العربية اليوم



سجّل الدينار الكويتي للشراء 99.0721 جنيه و 100.0097 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 8.1951 جنيه و 8.2254 جنيه للبيع.



أسعار صرف العملات العربية اليوم



سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 8.3845 جنيه و 8.401 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 79.4574 جنيه و 81.8368 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 78.0457 جنيه و 80.1361 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري





سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 7.8046 جنيه و 8.4592 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 42.7677 جنيه و 43.4691 جنيه للبيع.