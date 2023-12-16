حملة مكبرة للنظافة ورفع 2000 طن قمامة ومخلفات صلبة بأسوان

قامت " وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية " بأسوان بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بجميع قطاعات السوق السياحي الأربعة ، وأيضا بطريق كورنيش النيل القديم بالرصيف الغربي وذلك خلال اليومين الماضيين، وأيضاً أعمال النظافة بحى الغرب ، ورفع التراكمات بنطاق حى جنوب مع رفع القمامة من الصناديق والحاويات.

وكذا بالتجمع الثانى بحى اللوتس " الإسكان المتميز " ، وكذا حى الصداقة الجديدة ، بالإضافة إلى رفع عدد من الإشغالات بنطاق حى غرب ، علاوة على صيانة الإنارة بحى غرب ، مع تركيب مقاعد إنتظار بمدخل الإسكان المميز ، وتركيب كشافات ليد موفرة بمنطقة المنشية .

النظافة

ويأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية بالمراكز والمدن والقرى ، للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين ، فقد تم تنفيذ حملة للنظافة العامة من خلال رفع 2000 طن من الأتربة والقمامة والمخلفات الصلبة ، بالإضافة إلى أعمال التطوير والتجميل وصيانة الحدائق والتشجير.