عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عماد الدين حسين: الأحزاب لديها فرصة تاريخية للبناء عليها واستثمارها الفترة المقبلة

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن هناك فرصة قد لا تتكرر كثيرا أمام الأحزاب المصرية لاستغلال ما حدث من مناخ إيجابي في الانتخابات الرئاسية 2024 والبناء عليه، وهذا الأمر رهن لعاملين اثنين.

وأضاف «حسين»، خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أن العامل الأول يتعلق بمواصلة استمرار دعم الدولة المصرية للحياة الحزبية بشكل حقيقي كما هو حادث الآن، والعامل الثاني هي أن تقوم الأحزاب بواجبها الطبيعي في الاجتهاد وتعمل على دورها بشكل حقيقي.

وأشار إلى أن التقدم للانتخابات الرئاسية في 2024 كان بالأساس لثلاثة رؤساء أحزاب، فكان هذا بمثابة دعم بأن الحياة السياسية تمر عبر الأحزاب وليس عبر أي شيء آخر، وهذه نقطة إيجابية للغاية من الدولة، بأن الأحزاب المصرية سمح لها بعد طول غياب بالعمل والنزول في الشارع وتتحدث والإعلام القومي والحزبي والخاص وما بينهم فتح لهم لأبواب كلها لعرض الأفكار، وتنظيم مؤتمرات كثيرة للغاية، وهذا لم يكن موجوداً منذ عقود طويلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب صادم.. سر طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد رحلة السعودية

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

عقب وفاة أمير الكويت.. من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولى عهد الكويت ؟

حجازي في ورطة بسبب معسكر الأهلي بكأس العالم للأندية.. واللاعب يرد

أزمة السكر انتهت|لا تدفع أكثر من 27 جنيهًا للكيلو.. وهذه منافذ التوزيع

شوبير يعلن مفاجأة جديدة بعد فوز الأهلي على اتحاد جدة

يوم الثلاثاء القادم.. حزمة إجراءات وقرارات جديدة من الرئيس لإسعاد المصريين

قرار عاجل من أمير قطر بسبب وفاة الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت

ترشيحاتنا

المصريين الأحرار: الحوار الوطني أبرز أسباب تفاعل الأحزاب السياسية بانتخابات الرئاسة 2024

أزمة السكر انتهت| التموين تزف بشرى سارة للمواطنين .. والكيلو بـ27

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 2 آخرين عند الحدود اللبنانية

ابنة شيرين عبد الوهاب تتجاهل طلاق والدتها من حسام حبيب.. ماذا فعلت؟

رئيس «التجمع»: الأحزاب المصرية مرت بتجربة جديدة لأول مرة في الانتخابات الرئاسية

رعب في الدوري الإنجليزي.. سقوط لاعب لوتون تاون بشكل مفاجئ


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جرئ.. مي عمر تثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

يسرا مع الواقع الافتراضي في مهرجان الجونة .. صور

طريقة عمل مشروب القرع.. أحلى من الكافيهات

هل النظام الغذائي الغني بالألياف صحي؟.. تفاصيل صادمة

فيديو

مش هتيجي جنبي تاني.. تطورات الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي بعد القبض على المتهمة

السرطان والعجز الجنسي.. أمراض خطيرة يسببها الطبخ في السيراميك والجرانيت

زواج 5 سنين انتهى في الرياض..القصة الكاملة لانفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أخت رجال.. نجمة تيجي نتجوز بالسر تطرح أغنية جديدة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ