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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلاد عزيزة أمير.. تعرف على أبرز أعمالها الفنية

عزيزة امير
عزيزة امير

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنانة عزيزة أمير، التي ولدت بمثل هذا اليوم عام 1901، ورحلت عن عالمنا في 28 فبراير عام 1952، عن عمر يناهز الـ 50 عاما.


عزيزة أمير وخطاب يوسف وهبي


التحقت عزيزة أمير، عام 1925، بفرقة رمسيس، وذلك بعدما أعلنت الفرقة عن حاجتها لوجوه جديدة، فأرسلت خطابا إلى الفنان يوسف وهبي، تطلب منه ان تكون البطلة، ما جعل وهبي يندهش لثقتها في نفسها.


وبالفعل ألف يوسف وهبي مسرحية خصيصا لـ عزيزة أمير، إسمها «الجاه المزيف» عام 1925 وأصبحت عضواً أساسيا فيه ثم تنقلت الي فرق اخرى مثل الريحاني .. ثم عادت مرة اخري الي فرقة رمسيس تتألق وتبدع.


يعود الفضل لـ عزيزة أمير، في تأسيس السينما المصرية فقد كان فيلمها «ليلي» بمثابة عهد جديد للسينما المصرية ورسخ لمفهوم وطني كبير حيث كشف عن الوجه القبيح للمحتل الأجنبي علي كل المستويات فقد عرض بدار سينما متروبول عام 1927.

وفاة عزيزة أمير


وفي 28 فبراير من عام 1952 رحلت عزيزة أمير، عن عمر ناهز 51 عاما تاركة وراءها تراثا ثريا من أهم الأفلام التي اعتبرت من روائع السينما العربية.

عزيزة أمير ذكرى ميلاد الفنانة عزيزة أمير

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