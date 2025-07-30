انطلاق المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري في رياضة الجودو

انطلقت فعاليات المسابقة الوطنية للجودو للأولمبياد الخاص المصري، والتي تستضيفها صالة الجودو بالمركز الرياضي لتدريب الفرق القومية بالمعادي، بمشاركة مميزة لـ 55 لاعب ولاعبة من بينهم 35 لاعباً و20 لاعبة، يمثلون 15 هيئة رياضية مسجلة بالأولمبياد الخاص المصري من مختلف محافظات الجمهورية، وتحت إشراف فني من 18 مدرباً ومدربة.

وشهدت الفعاليات حضور عدد من الشخصيات البارزة، في مقدمتهم الأستاذ عمرو محي الدين الطحاوي، نائب المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري ، اللواء طارق عز الدين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو ، الأستاذ الدكتور شريف هنوهم، رئيس اللجنة الفنية للمسابقات .

وانطلق اليوم بحفل افتتاح رسمي، نفذ وفقاً لسياسات وقواعد الأولمبياد الخاص الدولي، من دخول طابور عرض الاعلام والهيئات المشاركة وعزف السلام الوطني والقاء قسم اللاعبين من البطل "مصطفى محمد كمال" من مركز التنمية الشبابية بحلوان الجديدة، في حين حملت الشعلة اللاعبة "ياسمين محمد حسن" من نفس المركز، بمشاركة رمزية من اللاعب "عمر محمد بريري" من نادي الرباط ببورسعيد.

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أكد عمرو محي الدين الطحاوي على أهمية هذه المسابقات في دعم دمج لاعبو الاولمبياد الخاص المصري في المجتمع، قائلاً: "إن رياضة الجودو، بما تحمله من قيم احترام النفس والآخر، والانضباط الذاتي، تمثل نموذجاً حقيقياً لما نطمح إليه في برامج الأولمبياد الخاص، حيث لا تقتصر أهدافنا على التنافس الرياضي فقط، بل تمتد إلى تنمية الشخصية وبناء الثقة والتمكين المجتمعي للاعبين."

وأضاف الطحاوي أن هذه الفعالية تأتي في إطار خطة المسابقات الوطنية للعام الجاري، استعداداً للاستحقاقات الإقليمية والعالمية المقبلة.

وشهد اليوم إقامة مسابقات النهائيات التي جاءت حافلة بالمنافسة والحماس، وسط دعم كبير من المدربين والأهالي. واختتمت الفعاليات بـمراسم التتويج وتكريم الفائزين بالميداليات وشارات المراكز المختلفة التي تعكس روح الأولمبياد الخاص وقيمه السامية.